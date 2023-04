Hoog bezoek bij KW: koning en koningin komen naar onze redactie

Onze redactie mag zich opmaken voor hoog bezoek, koninklijk bezoek zelfs. Filip en Mathilde komen op donderdag 4 mei naar West-Vlaanderen. Hun eerste officiële stop is Roularta Media Group, de uitgever van onder andere deze krant. “Koning Filip wil er absoluut bij zijn als KW gedrukt wordt”, laat een trotse ceo Xavier Bouckaert weten.

“In december hadden we al horen waaien dat er misschien koninklijk bezoek op komst was”, vertelt Xavier Bouckaert. “Maar het werd pas officieel toen we in maart plots telefoon kregen van het Paleis. Of wij het vorstenpaar wilden ontvangen? Natuurlijk wilden wij dat… We zijn zelfs zeer, zéér vereerd met hun komst.”

In de jaren 80 bezocht koning Boudewijn al eens de Roeselaarse uitgeverij. “En in onze kantoren in Brussel is later ook koning Albert eens te gast geweest”, weet de ceo van de mediagroep die onder andere ook Knack, Libelle en De Zondag uitgeeft. Niet alleen de grote baas is enthousiast, ook de rest van het bedrijf reageert fier. “Ik merk dat het inderdaad zorgt voor heel positieve reacties. De ontvangst zal hier zeer warm zijn.”

Netflix

Xavier Bouckaert leidt op 4 mei zelf het vorstenpaar rond. “De koning wil er absoluut bij zijn als De Krant van West-Vlaanderen gedrukt wordt. Dat gebeurt elke week op donderdag, vandaar de timing.” Tijdens het bezoek passeert het koninklijk paar eerst op de redactie van KW en De Zondag. Daarna spreken ze Simon Demeulemeester van Knack en Karen Hellemans, uitgever van onze vrouwenbladen. Uiteraard volgt dan ook een passage in onze state of the art-drukkerij. Daar zullen ze zien dat wij top zijn in print, maar we gaan hen donderdag ook tonen dat wij digitaal allesbehalve stil staan. Ik zal hen bijvoorbeeld met plezier inwijden over het online mulitmerkenplatform Mijn Magazines, onze eigenste Netflix.”

Het vorstenpaar zal tijdens het bezoek de tijd nemen om personeelsleden te groeten en enkele werknemers ook te spreken over hun job bij Roularta Media Group. Ook onze eigenste hoofdredacteur Bart Casteleyn staat op het officiële programma. “Ik mag inderdaad kort het verhaal doen over onze krant”, vertelt hij al even trots als de ceo. “Al een maand ben ik op de hoogte van Project K. (lacht) Zo werd het bezoek hier intern genoemd zolang het geheim moest blijven.”

Rijke historie

Onze hoofdredacteur is aangenaam verrast in de interesse van Filip en Mathilde voor de krant. “KW heeft wortels tot in de 19de eeuw, ik vermoed dat die rijke historie hen ongetwijfeld boeit. Onze kusteditie is meer dan 125 jaar oud. Voor die verjaardag hebben wij enkele jaren geleden koningin Mathilde uitgenodigd voor een interview op de Mercator in Oostende. Ze heeft toen vriendelijk bedankt, maar ons wel met een brief van harte proficiat gewenst. Ik kijk samen met de hele redactie alvast heel erg uit naar de ontmoeting.”

Na het bezoek bij Roularta trekt het vorstenpaar onder begeleiding van gouverneur Carl Decaluwé ook nog naar de gemeente Deerlijk en naar Hulpverleningszone Fluvia.