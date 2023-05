Hoofdredster Hilde na 36 jaar met bloem en zoen met pensioen

Hilde Roels (63) voltooide afgelopen zondag haar laatste werkdag van 9 tot 16 uur in het stedelijke zwembad van Oostende. Na afloop werd ze blij verrast door familie en collega’s met bloemen, zoenen en cadeautjes.

“Van opleiding ben ik onderwijzeres en van 1980 tot 1987 heb ik les gegeven in Roeselare, Staden, RBS Vogelzang in Oostende en de Gevaertschool in Zandvoorde. Ik deed verschillende interims en het was moeilijk om benoemd te worden. In de zomer fungeerde ik zes jaar lang als redster op het strand van Middelkerke, omdat er in Oostende nog geen meisjes toegelaten werden. In 1987 had ik weer geen werk in het onderwijs en dat was frustrerend”, zegt Hilde, die getrouwd is met Luc Vandekerckhove. Ze is moeder van Sophie en Julie, en oma van Simon en Noah Thieren. Hilde woont in Stene.

Naar het zwembad

Hilde had haar reddersdiploma en via de toenmalige schepen van sport, Gerard Daniëls, mocht ze beginnen in het zwembad aan de Koninginnelaan. “Ik ben gestart in oktober 1987 als bediende aan de kassa om iemand die onbetaald verlof nam te vervangen. Die is niet meer teruggekomen en zo kon ik er vijf jaar blijven. Daarna mocht ik als gediplomeerd redder ook aan de slag in het zwembad. Tien jaar geleden ben ik ook hoofdredder geworden. Aan alle mooie liedjes komt een einde”, zegt Hilde.

“Ik heb veel in het bad moeten springen en mensen uit het water moeten halen, maar verdrinkingen heb ik niet meegemaakt”

“Ik heb hier 36 jaar met hart en ziel gewerkt, en heb heel wat kindjes en ook volwassenen leren zwemmen. Ik heb alleen maar positieve herinneringen. Ik heb veel in het bad moeten springen en mensen uit het water moeten halen, maar ik werd nooit geconfronteerd met reanimaties of verdrinkingen. De werksfeer in het oude zwembad, met binnen- en buitenbad, was fantastisch met veel afwisseling en ambiance. Ik heb er drie bazen gehad: Etienne Alvoet, Daniël Bossier en Rudi Simoens. In het nieuwe zwembad verloopt alles strikter en rustiger. Samen met de collega’s hebben we nog lang heimwee gekoesterd. Het is spijtig dat het gebouw, ons zwemparadijs, straks wordt afgebroken.”

Reizen, fietsen en padel

Nu Hilde met pensioen is, zal ze zich zeker niet vervelen. “Samen met mijn man ga ik veel op reis. We willen België en de wereld ontdekken. Ik blijf ook sportief bezig. Ik hou van zwemmen, fietsen en tennis. Sinds corona is dat ook padel. Ik sta toch drie tot vier keer in de week op het veld. Onze jongste dochter is veearts en woont in Limburg. Daar moeten we soms naartoe om voor de schapen, de hond en de poes te zorgen”, zeg Hilde. “Ex-collega Alice Maes, ook hoofdredster in het zwembad, blijft uiteraard mijn vriendin. Net zoals de voorbije 25 jaar gaan we in juni samen op reis. Voor het zover is, zal je mij soms wel in het zwembad vinden. Kleinzoon Simon is vier jaar en ik wil hem zo snel mogelijk leren zwemmen.” (FRO)