Hoofdprijzen eindejaarsactie Marez Fashion en Traiteur Pieter & Sofie

In kledingzaak Marez Fashion in de Magdalenastraat in Wervik en Traiteur Pieter & Sofie op de Sint-Denijsplaats in Geluwe werd de hoofdprijs van de eindejaarsactie Wervik-Geluwe uitgereikt. De gelukkige wint daar telkens duizend euro aan Wervik Kadobonnen.

De winnende nummers zijn 85.036 en 32.310. Ook in Wervik en Geluwe was er ook nog een hoofdprijs van 500 euro. De winnende loten werden getrokken in de Toyota-garage Claeys in de Hoogweg en Opticiens Declercq & Cokelaere op de Sint-Denijsplaats in Geluwe. Die winnende nummers zijn 50.643 en 23.266.

De prijzen kunnen tot begin maart worden afgehaald in Dierenspeciaalzaak Pauwelyn op het Sint-Maartensplein in Wervik en Demyfruit, Kerkhofstraat in Geluwe. (EDB/foto EDB)