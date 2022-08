Hoofdingang Sint-Maartenskerk blijft afgesloten nadat brokstukken vallen, experten zoeken duurzame aanpak

Nadat zondagnamiddag een sokkel uit het portaal van de Sint-Maartenskerk is losgekomen en neergestort, is de hoofdingang tot de kerk afgezet in afwachting van verder onderzoek naar de oorzaak en de algemene toestand van het portaal. In nauw overleg schakelen de gebouwendienst van de stad en de kerkfabriek nu de expertise van Monumentenwacht en ook van een restauratiearchitect en aannemer in om de situatie te onderzoeken en op te lossen. Zolang er geen volledige duidelijkheid is, blijft de hoofdingang gesloten.

Zondagnamiddag kwam een opzetornament uit het voorportaal van de Sint-Maartenskerk neer dichtbij een passant, die gelukkig niet gewond raakte. In november 2021 was er ook al een kleiner stuk steen neer beneden gevallen, zonder erg, waarop de kerkfabriek een onderzoek liet uitvoeren door Monumentenwacht. Daar kwamen geen risico’s naar voor, en het tweede incident was dus niet te voorzien. Maar er is duidelijk meer aan de hand.

Gotische Sint-Maartenskerk

“De Sint-Maartenskerk gaat ver terug in de tijd, het gotische gebouw werd opgetrokken tussen 1390 en 1466. Veiligheid staat voorop, we willen schade aan het monument ook maximaal beperken. Een team van experten (monumentenwacht, restauratiearchitect, aannemer, …) wordt samengesteld om de schade te bestuderen en een adequate totaaloplossing te bedenken, begroten en uit te voeren. De kerk en de toren blijven open voor bezoek, de toegang er naartoe wordt aangepast”, Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed. (MVM)