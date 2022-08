Hondje nipt van verdrinking in mestput gered: landbouwer Jens uit Lo op zoek naar baasje

Een landbouwer uit Lo slaagde er donderdagochtend in om een hond van de verdrinkingsdood te redden. Het dier was in een mestput beland die door Jens Bulcke net leeggetrokken zou worden. “Gelukkig hoorden we tijdig gejank”, zegt Jens. De vraag is nu: van wie is de hond?

Landbouwer Jens Bulcke was op zijn bedrijf in de Hazewindstraat in Lo ’s ochtends bezig met werken uit te voeren in de stal toen hij de bizarre ontdekking deed. “We hadden woensdag een mestput geopend en al grotendeels leeggetrokken”, vertelt Jens. “Donderdagochtend brachten we alles in gereedheid om de rest van de put leeg te trekken. Toen we teruggingen om de pomp terug in werking te zetten hoorden we plots gejank van een hond. Bizar dachten we, want onze hond kon dat onmogelijk zijn. Die zagen we ook nog rondlopen. Pas toen we beter keken zagen we in de drek een hond staan. Hij was volledig bruin en stond nog net met zijn kop boven water. We hebben hem er snel uitgehaald en wat schoongemaakt. Wat een geluk dat we het opmerkten vooraleer we de pomp aanzetten anders had het diertje het wellicht niet overleefd.”

Van wie is de hond?

Vermoedelijk sukkelde de viervoeter ’s nachts of ’s ochtends in de put. De grote vraag is nu van wie de hond is. “In de buurt kent niemand hem”, vervolgt Jens. “Hij is ook graatmager en uitgeput dus vermoedelijk is hij al even op de dool. We hebben zowat de ganse ochtend rondgebeld: eerst naar de wijkagent die zei dat we de brandweer moesten bellen. Die konden ons niet helpen. We belden ook de boerenbond, een dierenarts en uiteindelijk de burgemeester. Zij zullen kijken wat er nu met de hond moet gebeuren en kijken of hij een chip draagt. Het is eigenlijk een zielig verhaal. De hond zit nu bij ons op stro in de stal en kreeg wat water maar weigert voorlopig te drinken. We hopen dat iemand zich snel om het dier kan ontfermen.” Wie zijn hond herkent of tips heeft kan contact opnemen met de gemeente Lo-Reninge. (JH)