Hondje Mona stelt het goed dankzij vele giften voor operaties

Vorig jaar lanceerden hondenbaasjes Cynthia Dugardin (53) en haar dochter Ninke Duyck (25) een emotionele oproep in onze krant om een inzameling te doen om het leven van hondje Mona te redden. “We zijn jullie heel dankbaar, want Mona is in goede gezondheid dankzij de gulle giften van heel veel mensen.”

Mona, een toen zes maanden oude chihuahua bleek een hartaandoening te hebben. Om het hondje te redden, was er een zware operatie nodig die 4.000 euro zou kosten. Geld dat Cynthia en Ninke niet zomaar op tafel konden leggen. In de hoop enkele dierenvrienden te overtuigen om een gift te doen om het kleine diertje te redden, lanceerden ze een oproep. “We haalden maar liefst 1.700 euro op van mensen die wilden helpen om het leven van Mona te redden”, lacht Cynthia. “We zijn hen en jullie krant heel erg dankbaar. Ook zonder de giften hadden we de operatie wel laten doorgaan, maar dan zouden we op een andere manier geld moeten vinden hebben. Uiteindelijk moest ik nog zo’n 1.000 euro zelf betalen voor de operatie. Dat betaalde ik af in enkele keren en zo werd het leven van Mona uiteindelijk gered. Ondertussen onderging ze nog twee kleinere operaties aan haar tandjes en haar knie, maar ook die heeft ze goed doorstaan. Mona is nu wel gezond, maar ze zal altijd een probleemhondje blijven. De liefde die we van haar krijgen maakt alles goed en we zullen er altijd alles aan doen om haar door haar problemen heen te helpen.” (JRO)