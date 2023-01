Hondje Laïca gedumpt in kattenbakje: “Haar vacht was ernstig verwaarloosd en volledig in klitten”

Dierenasiel Poezewoef uit Poperinge ontfermt zich momenteel over het hondje Laïca dat werd gedumpt in een kattentransportbakje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. “Laïca is zeer angstig en haar vacht hing helemaal in klitten. Wie doet nu zoiets? Het dumpen van dieren kan echt niet!”, klinkt het aangeslagen bij dierenasiel Poezewoef. Het hondje bleek gechipt en staat geregistreerd in Tunesië. Het dierenasiel zet alles op alles om de eigenaar te vinden en te achterhalen wat er gebeurd is.

Dierenasiel Poezewoef opende in 2018 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. “Onlangs ontving de brandweer omstreeks 20 uur een oproep over een verloren hondje langs de Seulestraat in Nieuwkerke”, vertelt Joceline Mahieu van Dierenasiel Poezewoef. “Bij aankomst bleek het te gaan om een klein wit hondje dat in een kattentransportbakje zat opgesloten. Het bakje met de hond stond langs de straat, in het donker. Een geluk dat het opgemerkt werd, want in het donker was de hond kansloos en kon zo omver gereden worden. De brandweer bracht het hondje binnen in het asiel.”

(Lees verder onder de foto.)

Dierenasiel Poezewoef uit Poperinge ontfermt zich momenteel over het gedumpte hondje Laïca. De hond van anderhalf jaar werd onlangs gedumpt in een kattentransportbakje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. © Dierenasiel Poezewoef

“We merkten al snel dat het hondje zeer angstig was en de vacht helemaal in klitten hing. De vacht was ernstig verwaarloosd. Het hondje is zeer bang, maar we zien elke dag wat beterschap. Donderdag ging Laïca naar de trimmer om haar vacht te laten afscheren. Een grondige trimbeurt heeft haar verlost van de pijnlijke knobbels tot op haar huid. Ze had pijn bij aanraking, omdat de dichte knobbels huidontstekingen hebben veroorzaakt.” Zonder haar dikke vacht werd duidelijk dat het diertje behoorlijk mager stond, maar niet ondervoed is. Bij de trimmer bleek dat de toestand van Laïca haar vacht het resultaat is van een jaar lang geen verzorging te krijgen.

Tunesië

“Het hondje bleek gechipt, maar is niet geregistreerd in België of Frankrijk. Na een digitale zoektocht kwamen we uit in Tunesië en kregen we daar veel hulp van een plaatselijke dierenartsenpraktijk en de Tunesische database waar gechipte honden geregistreerd staan. Ondertussen weten we dat het hondje Laïca heet, een Bichon Frisé is en ongeveer anderhalf jaar oud is”, aldus Joceline.

“Laïca zal niet meteen ter adoptie komen. Het zal veel tijd en geduld vragen om haar vertrouwen terug te winnen.”

De eerste drie cijfers van een chipnummer wijzen op de afkomst en zo kwam het dierenasiel in Tunesië terecht. “Toen we de chip controleerden, wisten we meteen dat het geen makkelijke zoektocht zou worden. De eigenaar die gelinkt is aan de chip is bekend en verblijft momenteel in Parijs. Via de Franse politie zullen we die persoon proberen te bereiken. We weten niet of deze persoon dader of slachtoffer is, daarom hebben we eerst de hulp nodig van de Franse politie die dit zal uitzoeken. Als het hondje gestolen blijkt te zijn en de dief het hondje heeft gedumpt, kan het hondje wel terug naar haar eigenaar. Blijkt die persoon de dader te zijn, zal Laïka in geen geval terugkeren naar de eigenaar”, vult medewerkster Lies aan.

(Lees verder onder de foto.)

Dierenasiel Poezewoef uit Poperinge ontfermt zich momenteel over het gedumpte hondje Laïca. De hond van anderhalf jaar werd onlangs gedumpt in een kattentransportbakje langs de Seulestraat in Nieuwkerke. © Dierenasiel Poezewoef

Gedumpte dieren

Mensen die Laïca een warme thuis willen aanbieden, hoeven zich niet aan te melden. “Laïca zal niet meteen ter adoptie komen. Je merkt dat het beestje heel erg onder de indruk is van de voorbije gebeurtenissen. Het zal veel tijd en geduld vragen om haar vertrouwen terug te winnen. We konden onze ogen niet geloven toen we haar zagen en al zeker niet toen we het kattentransportbakje zagen waarin ze werd gedumpt. Wie doet nu zoiets? Het dumpen van dieren kan echt niet en in België zijn er wel degelijk straffen op het dumpen van dieren. Er is altijd een oplossing. Contacteer een asiel als je niet meer kan zorgen voor je dier, maar ga het beestje niet ergens dumpen.”

“Onderschat het hebben van een huisdier niet! Lukt het niet? Zoek dan hulp in plaats van te dumpen”

Het dierenasiel Poezewoef merkt een duidelijke stijging sinds de coronacrisis. “Dit is de eerste keer, sinds de opstart van ons dierenasiel, dat alle hondenkennels in gebruik zijn. Ook in andere asielen merken ze dit. Bij ons is er ondertussen ook al een wachtlijst voor als er eentje mag vertrekken naar zijn gouden mandje. Om zoveel mogelijk dieren te helpen, werken we ook met adopties van baasje naar baasje. Dan blijft de hond bij zijn baasje terwijl wij een zoektocht starten naar een nieuwe eigenaar. De kennismaking(en) tussen kandidaat adoptant en hond gebeuren in het asiel, net zoals de adoptie.”

(Lees verder onder de foto.)

Het hondje Laïca wordt met veel liefde verzorgd in dierenasiel Poezewoef. © foto LBR

Chippen en registreren

Poezewoef wil dierenbaasjs erop wijzen dat het correct chippen en registreren van huisdieren zeer belangrijk is. “Katten moeten in België ook verplicht steriel gemaakt worden. We zitten met een exponentiële kattenpopulatie die dringend in toom moet worden gehouden. Denk ook goed na vooraleer een dier aan te schaffen. Onderschat het hebben van een huisdier niet! Een dier kost geld, er komt veel tijd en verantwoordelijkheid bij kijken. Lukt het niet? Zoek dan hulp in plaats van te dumpen. Er zijn altijd betere alternatieven! Een dier is geen gebruiksvoorwerp.”

Wil je dierenasiel Poezewoef steunen? Dat kan door middel van schenkingen. “Denk maar aan speelgoed, financiële hulp, eten… Ook als vrijwilliger ben je altijd zeer welkom bij ons.”