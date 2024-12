“Hondje Bassie slaapt bij zijn urne en rouwt met ons mee”: Janis (23) verloor strijd tegen zeldzame ziekte

In september verloor Janis De Zitter uit Avelgem op 23-jarige leeftijd de ongelijke strijd tegen de zeldzame Westphal-variant van de ziekte van Huntington. “Hij heeft nog de naam mogen kiezen van het kindje van zijn zus Janna. Dat gaf hem veel vreugde”, vertelt zijn mama Annabel Fôret.

Negen jaar geleden, nadat zijn vader aan dezelfde erfelijke ziekte overleed, kreeg Janis dezelfde diagnose. “Het ging om een uiterst zeldzame vorm die nog nauwelijks gekend is”, legt Annabel uit. “De ziekte kan enkel afgeremd worden, genezing is niet mogelijk. In tegenstelling tot Nederland wordt in België nauwelijks onderzoek gedaan. Te weinig gevallen, zeggen ze.”

Laatste glimlach

Op 4 september gingen Annabel en Janis voor het laatst samen wandelen. “Het was duidelijk dat het einde naderde”, zegt ze. “Hij wilde niet meer eten of drinken. Toch beleefde hij nog een bijzonder moment toen Brandon Mechele, speler van zijn favoriete ploeg Club Brugge, bij ons thuis langskwam. Brandon en zijn vrouw namen ruim de tijd om Janis een mooie dag te bezorgen. Dat was de laatste keer dat we een glimlach op zijn gezicht zagen.”

Voetbal betekende veel voor Janis. “Vroeger interesseerde voetbal ons niet, maar nu kijken we elke wedstrijd. Club Brugge gaf hem zoveel steun. Voor zijn 22ste verjaardag mocht hij zelfs vanuit de spelerstunnel het veld op.”

Ondraaglijk lijden

Op 24 september overleed Janis in verzorgingscentrum Pamele, waar hij verbleef. “Om 18 uur verloor hij de strijd”, vertelt Annabel. “Ik heb hem daarna nog drie uur vastgehouden. Het is als ouder onbeschrijfelijk moeilijk om je kind zo te zien lijden. Hij heeft zoveel pijn doorstaan, maar bleef vechten. In het funerarium schrokken we hoe erg zijn lichaam door de ziekte was aangetast. Alleen zijn hart was nog dat van een 23-jarige.”

Janis kreeg het afscheid dat hij wilde: in blauw en zwart. “Brandon Mechele was zelfs vroeger gestopt met trainen om erbij te zijn. We zijn hem ontzettend dankbaar.”

Laatste zomer

“In zijn laatste zomer hebben we elke dag uitstapjes gemaakt, om zoveel mogelijk samen te zijn. Maar vorig jaar, tijdens Kerstmis, moesten we met hem naar de spoed na een epileptische aanval. Dit jaar zal het onze eerste Kerst zonder hem zijn. Dat wordt loodzwaar.”

Annabel hoopt dat hun verhaal aandacht trekt voor de ziekte van Huntington. “Op deze manier sterven is een hel. Veel patiënten kiezen voor euthanasie, maar Janis wilde leven. Dat maakte het des te moeilijker om hem zo te zien afzien.”

Annabel en haar gezin proberen verder te gaan, al blijft het verlies zwaar. “We vallen in een gat dat niet meer gevuld wordt. Zijn zus Janna is zwanger en Janis mocht de naam kiezen. Het kindje wordt uitgerekend op 12 maart, zijn verjaardag. Janis was dolblij toen hij het nieuws hoorde. Hij kocht zelfs al cadeautjes. Dit kindje zal hem niet vervangen, maar het zal een emotioneel moment zijn.”

Elke dag branden er kaarsjes bij Janis’ foto. “Af en toe denk ik: ik wil ook niet meer, maar ons gezin komt hier doorheen. Hij leerde ons om te blijven doorgaan. We kregen ook steun van een Nederlandse moeder die ons verhaal las in de krant. Dat geeft ons troost.”

Zelfs Janis’ hondje Bassie voelt het gemis. “Hij ligt vaak bij Janis’ foto te slapen en kijkt op wanneer hij de taxi hoort waarmee Janis altijd mee ging. Het beestje rouwt met ons mee.”