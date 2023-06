Honderdtal mensen op de Burg uiten hun ongenoegen in zaak Sanda Dia

De zaak-Sanda Dia, en dan vooral de straf die de Reuzegommers kregen naar aanleiding van de dood van Sanda Dia bij een studentendoop, blijft de gemoederen beroeren. Deze namiddag vond er een protestactie plaats op de Burg in Brugge waar ook Dalilla Hermans de menigte toesprak.

Eerder vonden er al protestacties plaats in Leuven en Antwerpen. Vandaag was er ook een protestactie in Brussel waar ook Acid (Nathan Vandergunst) aanwezig was die deze week al voor opschudding zorgde door een video te posten op zijn YouTube-kanaal waarin hij onder meer enkele namen van Reuzegommers bekendmaakte.

“Klassenjustitie”

Maar niet alleen bij Acid leeft ongenoegen over de zaak Sanda Dia, ook bij vele anderen in onze maatschappij en in onze regio. Deze namiddag was er een protestactie op de Burg in Brugge. Een honderdtal mensen kwamen er bijeen om hun ongenoegen te uiten.

Verscheidene sprekers, onder wie Dalilla Hermans, namen er het woord en daarbij werd opgeroepen om komaf te maken met klassenjustitie en racisme. Er werden ook gedichten voorgelezen en slogans geroepen. De politie hield een oogje in het zeil, maar de hele actie, die nauwelijks een half uur duurde, verliep zonder problemen. (CGRA)