Honderdtal manifestanten aanwezig op pro-Palestinabetoging Brugge

Op ‘t Zand in Brugge vond deze namiddag een betoging plaats waarbij de militaire reactie van Israël op de aanslagen van Hamas werd veroordeeld. Een kleine honderd mensen, vooral van Arabisch origine, namen deel.

De manifestatie ging uit van de organisatie Palestina Solidariteit en werd gesteund door andere verenigingen en individuen die sympathiseren met de Palestijnse zaak en dus ageren tegen de Israëlische politiek ten aan zien van de Palestijnen in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Onmiddellijke aanleiding voor de manifestatie was uiteraard het terug erg sterk oplaaiende conflict tussen Israël en de Palestijnse bestuur, meer bepaald de organisatie Hamas die in de Gazastrook de plak zwaait.

‘Stop bombing Gaza’

Nadat vorige week zaterdag strijders van Hamas een ongezien zware aanval op Israël lanceerde, waarbij ook veel burgerslachtoffers vielen en mensen ontvoerd werden, reageerde Israël keihard door het aanhoudend bestoken van de Gazastrook. Deze kleine landstrook tussen Israël en de Middellandse Zee wordt nu ook zonder elektriciteit, water en andere levensmiddelen gezet.

De manifestanten hadden borden mee met opschriften als ‘stop bombing Gaza’, ‘stop this genocide’. Ze scandeerden ook quasi aanhoudend leuzen; vooral in het Arabisch. Wel in het Engels klonk het niet mis te verstaan ‘Israël Terrorist!’.

Opgekropte frustratie

Enigszins aan de rand van de manifestatie, maar er toch duidelijk mee sympathiserend, troffen we Marleen Pollet uit Sijsele aan. Marleen is ook bekend als vrijwilliger in het noodopvangcentrum voor vluchtelingen daar. “Ik sympathiseer al vele jaren me het Palestijnse volk dat te lijden heeft onder de manier waarop het door de Israëlische overheid behandeld wordt. Eerst moesten ze leven onder een echte bezetting en later met enorm veel beperkingen”, zegt Marleen.

“Akkoord, de erg zware aanval van Hamas is niet goed te keuren. Dat doe ik dus ook niet. Maar ik begrijp wel dat er heel veel opgekropte frustratie is. De Palestijnen, en dus ook heel veel onschuldige burgers, worden nu gewoon zonder water en elektriciteit gezet en het ergste moet nog komen; als de Israëli een echte grondoorlog zullen starten. Het antwoord is niet in verhouding en treft heel veel onschuldige mensen.” (PDV)