Honderdtal 75-plussers genieten van smakelijke en muzikale kerstnamiddag in Middelkerke

In Middelkerke wordt al jaren een kerstfeest voor alleenstaanden georganiseerd om ervoor te zorgen dat niemand zich alleen voelt tijdens de kerstperiode.

Dit jaar konden een honderdtal alleenstaande 75-plussers van een kerstnamiddag genieten op vrijdag 23 december in de feestzaal van De Stille Meers. Er was een optreden van Stoffel Dekeyser en in de pauze kersttaart en koffie.

(PG/foto LC)