Honderdste bordspelfestival met Pierre De Smedt

Halfweg mei organiseerde vrijwilliger Pierre De Smedt in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal in Oostende voor de honderdste keer een bordspelfestival.

“De start van de wekelijkse spelmiddag was op 29 oktober 2019”, zegt Pierre De Smedt. “Mijn vriendin was toen al vrijwilligster in het buurthuis aan de Amsterdamstraat 61. In aanloop naar deze datum bleek dat er in de zomermaanden relatief weinig activiteiten waren in de wijk. Zo geraakte ik betrokken bij het reilen en zeilen van het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal. Na een kleine verkenning kwam aan het licht welke bordspelen er zoal bestaan. Ik maakte nieuwe bordspelen die meteen konden gebruikt worden van bij de start van het wekelijkse bordspelfestival in het najaar van 2019. Bij de opening namen vijftig spelers deel. Het stadsbestuur drukte de spelregels.”

Zestig spelen

Sindsdien zijn er wekelijks samenkomsten. Uiteraard was er een pauze door corona. “De deelnemers maken kennis met bordspelen die niet in de handel verkrijgbaar zijn. Ondertussen zijn er ruim zestig verschillende. Het zijn altijd educatieve en ontspannende spelen. De onderwerpen zijn erg uiteenlopend: knikkerkast, Ronde van Vlaanderen, golf, Blind getrouwd, Ladies first, een spel op basis van F.C. De Kampioenen of een skipiste… Soms zijn de spelen op maat van senioren of kinderen.” Ook bewoners uit woon-zorgcentrum De Boarebreker maakten al kennis met het aanbod aan bordspelen.

“In het Vesaliusinstituut gaf ik uitleg over hoe een bordspel te maken. Er groeide zelfs een samenwerking met het centrum voor studie- en gezinsondersteuning De Katrol. In openluchtcentrum Duin & Zee konden voorbijgangers aan een standje uitleg krijgen over mijn werkwijze en visie op bordspelen. In elk geval zie ik bij het ontwerp van nieuwe spelen lokale onderwerpen zoals de Proper Strandlopers of Oostende Koerse niet over het hoofd”, vertelt Pierre De Smedt nog.

Ambassadeur

Wie wil deelnemen aan een volgende ontspannende bordspelmiddag in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal is welkom op woensdag tussen 14 en 16.30 uur. Inschrijven hoeft niet. Sponsors zorgen voor prijzen in natura. Twee keer per jaar krijgen de trouwste deelnemers een kleine attentie. Uiteraard beleef ik zelf veel plezier aan het succes van mijn initiatief. De uitspraak waarin schepen Maxim Donck (N-VA) me een ambassadeur van het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal noemde, doet me erg veel deugd”, besluit Pierre De Smedt. (BVO)