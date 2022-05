Honderden vrienden en familie nemen afscheid van Bart Vandeputte (54), die het leven liet bij een gasexplosie: “Prachtmens en allemansvriend vol levenslust”

Op zaterdag 21 mei vond de uitvaart plaats van Bart Vandeputte (54), de dakwerker die het leven liet bij een ongeval met een gasfles in Deerlijk. Naast een overvolle kerk volgde een 300-tal vrienden de dienst buiten op groot scherm in het centrum van Oostnieuwkerke. “Jouw levenslust en brede glimlach zullen moed geven om verder voor onze twee prachtige zonen te zorgen.”

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Oostnieuwkerke had plaats te weinig voor de vele vrienden die afscheid kwamen nemen van Bart Vandeputte. Zo’n 300 aanwezigen volgden de dienst buiten, op een groot scherm voor het Brigidapark.

De kist droeg een sjaal van voetbalploeg Club Brugge en werd naar binnen gedragen onder het nummer Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd. In naam van de fanse familie werd een brief voorgelezen. Daarin wordt Bart omschreven als een harde werker, levensgenieter en vriend van iedereen.

“Als ondernemer heeft hij een mooi bedrijf opgebouwd, in zijn vrije tijd genoot hij volop van quality time met het gezin. Hij genoot van het leven als een opgewekte man en was zo fier op zijn twee zonen. Een glaasje rode wijn en een restaurantbezoek af en toe mochten niet ontbreken. Vorige maand trok hij nog op culinaire trip naar Amsterdam, samen met zijn vrouw Daniela. Bart kwam soms te laat, maar ging nu vooral veel te vroeg van ons heen.”

Onze held

Het gezin van Bart Vandeputte liet een liefdevolle herinnering na op het rouwkaartje. “We doorzwommen verschillende watertjes, maar liefde was altijd de drijfkracht in ons leven”, schrijft echtgenote Daniela. “Jouw levensvreugde en jouw brede glimlach zullen mij verder moed geven om voor onze twee jongens en mezelf te zorgen. Ik ga je zo missen, ik zie je graag.”

© (Foto LV)

Zijn zonen Emile en Staf beschrijven hun vader als hun beste vriend. “Je was onze voorbeeldfiguur, onze held. We weten dat jij hierboven, veel hoger dan het hoogste dak, telkens zal mee supporteren als we een match moeten voetballen.”

Beste vriend

Vandeputte, zaakvoerder van een dakwerkbedrijf, kwam om het leven toen er op woensdag 11 mei in Deerlijk een gasfles ontplofte in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Zijn collega en beste vriend Brecht Volckaert raakte daarbij zwaargewond. Tijdens de dienst stond men even stil om hem beterschap te wensen tijdens zijn revalidatie.