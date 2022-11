Honderden mensen verwelkomen Sint-Maarten en zijn Pieten in Ieper

Aan de kaai in Ieper wachtten donderdagavond honderden mensen Sint-Maarten en zijn Pieten op. Eenmaal van de boot werd de heilige man verwelkomd door burgemeester Emmily Talpe en enkele schepenen. “Ik ben blij dat ik er ben”, klonk het opgelucht.

Voor het eerste sinds corona arriveerde Sint-Maarten en zijn Pieten in Ieper opnieuw per boot. De aankomst was donderdagavond verwacht rond 18 uur, maar de Sint liet even op zich wachten.

Klaaskoeken

Ondertussen hadden zich honderden mensen verzameld op de kaaimuren. Alexander Walraedt (33) en zijn zoontje William (6) waren twee van de enthousiaste toeschouwers.

“Ik heb altijd in Ieper gewoond, maar ik verhuisde naar De Panne. Uit pure nostalgie keer ik nu nog eens terug voor de intrede van de Sint. We gaan trouwens nog niet onmiddellijk naar huis, zoals de traditie het wil eten we eerst nog klaaskoeken bij mijn zus.”

In stoet naar Grote Markt

Na te zijn ontscheept, klom de Sint op zijn paard en ging het in stoet richting de Grote Markt, waar de Sint zijn toespraak gaf. Daarop vatte hij post in de kathedraal, waar hij de kinderen die langskwamen snoep in de handen gaf.