Honderden klanten present tijdens rasechte nocturne in Komen

Zestien handelaars combineerden afgelopen weekend de krachten tijdens een rasechte nocturne. Een schot in de roos zo bleek want honderden klanten tekenden present voor het bijzondere evenement.

Een modeshow, een mini escapegame of een heuse make-over? De handelaars van de Voorstadstraat spaarden kosten noch moeite om de klanten tot in het centrum te lokken. De deuren van alle handelszaken bleven open tot 21 uur, tot groot jolijt van de wandelaars.

“We hebben het geluk in een commerciële straat met een bijzondere variatie te kunnen werken”, klonk het bij Jean-Yves Callens. “Het zijn alleen erg harde tijden geweest, met de wegenwerken als meest recente wapenfeit. Klanten bleven weg omdat ze maar erg moeilijk meer tot bij ons raakten en helaas leek die trend blijvend, zelfs toen de werken waren afgelopen. Met deze speciale avond, waarbij we winkelen combineren met spektakel, kunnen we de klanten opnieuw prikkelen.”

Zij die de koude temperaturen durfden trotseren, konden zich opwarmen met verse pannenkoeken. Wie het dan weer wat warmer wilde, kon terecht bij de deelnemende handelaars. Albert Sport was zo voor één avond niet de schoenenwinkel van weleer, maar het toneel van een volwaardige modeshow.

De organisatie zette ook alles op alles om klanten te stimuleren alle deelnemende handelszaken te bezoeken. Gewapend met balpen en een blad papier moest men op zestien plaatsen een raadsel proberen op te lossen. Deelnemers maakten op die manier kan om een prijs te winnen.