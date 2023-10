Honderden kinderen paraat voor Ezeltjesworp in Kuurne

Zondagnamiddag tekenden opnieuw honderden kinderen present voor de Ezeltjesworp die dit jaar plaatsvond op een nieuwe locatie.

Niet alleen de locatie – parking van warenhuis AD Delhaize – van het evenement was nieuw, ook de kleine ezeltjes die samen met massa’s snoep naar beneden werden gegooid vanuit de elevator van de brandweer door Sire Brent en kinderburgemeester Kobe Dewaele kregen dit jaar een make-over, net als de vijf grote ezels die er eveneens te winnen vielen.

“De nieuwe ezeltjes die naar beneden werden gegooid, zijn handgemaakt”, legt grootmeester Carl Vereecke uit. “Ze werden gehaakt en zijn alvast een leuk hebbeding voor de kinderen die ze weten te vangen.”

Een van de gelukkigen die een klein ezeltje, waaraan een rood lintje was vastgemaakt, kon vangen was Senne Lemey (11) uit Kuurne. Hij kreeg zijn grote pluchen ezel overhandigd door grootmeester Carl Vereecke van de Orde van de Ezel. De ezeltjesworp vond net als voorgaande edities opnieuw plaats in vijf leeftijdscategorieën. (BRU)