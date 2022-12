Honderden dia’s gevonden bij Ieperse uitgaansbuurt, maar wie is de eigenaar?

Een opmerkelijke oproep vanuit politiezone Arro Ieper: wie is de eigenaar van de honderden dia’s, die achtergelaten werden bij de Ieperse uitgaansbuurt?

Een interventieploeg van politiezone Arro Ieper deed afgelopen woensdagvoormiddag een niet-alledaagse ontdekking in de Ieperse Burchtstraat. Dat is een smalle eenrichtingsweg tussen de Rijselstraat en de uitgaansbuurt van de Kieken- en Vismarkt. In het straatje lagen honderden dia’s, die verzameld waren in twee tassen en een doos. “Maar we konden geen eigenaar aantreffen”, aldus Glenn Verdru, communicatieconsulent van politiezone Arro Ieper.

Ook uit de dia’s en de tassen kon de politie geen rechtmatige eigenaar achterhalen, vandaar de recente oproep op de Facebookpagina van politiezone Arro Ieper. “Is er iemand deze herinneringen kwijt? Neem dan contact op met onze dispatching via 057 230 500”, klinkt het.

De politie gaat voorlopig niet uit van een mogelijk geval van sluikstorten. (TP)