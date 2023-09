Honderden boeken en documenten lopen waterschade op in stadhuis van Blankenberge: lek blijkt afkomstig te zijn van boiler

Het Blankenbergse stadsarchief liep afgelopen weekend onder water door een lek dat ontstond op de financiële dienst. De gevolgen zijn groot want honderden boeken en documenten liepen enorme waterschade op. Het gaat onder meer om notulen van de gemeenteraad en het schepencollege, maar ook 20 lopende meter documenten van de politie. “Ik had me een andere start van de nieuwe werkweek voorgesteld”, zegt archivaris Pieter Deschoolmeester.

Tijdens het weekend moet het lek ontstaan zijn op de financiële dienst door een leiding die aangesloten is op een boiler. “In een eerste fase bleef het water op de vloer van die dienst, maar nadien begon het door te sijpelen naar het archief waar de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege en de inkomende en uitgaande briefwisseling bewaard worden. Op een bepaald moment begon het water zich daar op de vloer op te hopen waardoor het naar de gang vloeide en nadien liep de volledige kelder onder. Alle archiefruimtes en gangen stonden blank”, vertelt Pieter.

Maandagmorgen werd meteen duidelijk hoe ernstig de situaties was. In totaal was er ongeveer 100 lopende meter archief dat schade opliep. Daarvan was er 20 meter van de politie en de overige 80 ging om documenten van het lokaal bestuur. Tientallen stadsmedewerkers van verschillende diensten boden zich spontaan aan om de vochtige mappen en boeken te verhuizen van de kelder naar de hal van het stadhuis. “De solidariteit was enorm. Voor een archivaris is deze situatie een nachtmerrie. Ik zal die dag niet snel vergeten”, bekent Pieter.

Behandeling

Pieter benadrukt dat er notulen waren die teruggaan tot 1869. “De beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege hebben een belangrijke historische, maar ook juridische waarde. Het is dus belangrijk dat dit gered wordt. De meest beschadigde documenten zijn meegegeven met de firma Object Care uit Dendermonde die ze in de diepvriezer zal stoppen om nadien gevriesdroogd. In principe hebben ze ons gegarandeerd dat ze opnieuw leesbaar zullen zijn na de behandeling. Dat zal lang duren want ze hebben nog heel veel werk met documenten die beschadigd werden door de overstromingen die de Luikse regio troffen op 14 en 15 juli 2021.”

Zes palletten werden ondertussen door de technische dienst overgebracht naar Dendermonde. De overige vijftien palletten verhuizen naar een stedelijke loods waar alles uitgezet wordt. “Het is de bedoeling om dat nauwgezet op te volgen. We gaan regelmatig gaan kijken om blaadjes om te draaien en een nieuw stuk keukenrol er tussen te stoppen totdat alles uitgedroogd is. Dit is een werk van maanden. De kelder moet ook volledig behandeld worden. Alles zal nadien opnieuw moeten gesorteerd worden per jaartal.” (FVDB)