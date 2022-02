Honderden blije gezichten na valentijnsactie Mister Spaghetti

Wie tussen 2 en 13 februari bij één van de vestigingen in Roeselare, Oostende, Kortrijk, Roeselare, Brugge, Aalst of Antwerpen van Mister Spaghetti ging eten, kon een hartverwarmende boodschap neerschrijven voor een onbekende. Meer dan 500 handgeschreven kaartjes werden verzameld om uit te delen en dat resulteerde in een hoop blije gezichten.

Het doel van de actie was om eenzamere mensen wat minder alleen te laten voelen en dat is zeker gelukt. De valentijnsactie was een groot succes, want veel klanten schreven met veel enthousiasme een boodschap voor een ander neer.

Op pad

Vandaag, op 17 februari, ging het team van Mister Spaghetti op pad om hun belofte waar te maken. Tal van organisaties reageerden gemotiveerd om deel te nemen aan de actie. Eén van die organisaties was VZW Duinhelm in Oostende. Duinhelm is een centrum voor begeleiding van personen met een voornamelijk, mentale beperking in de regio Middenkust.

Ook andere organisaties zoals Woonzorgcentrum ’t Ponton, VZW Ithaka en Zorghuis Oostende VZW waren heel enthousiast toen ze hun verzamelde postkaartjes in Mister Spaghetti Oostende kwamen ophalen.

De valentijnsactie van Mister Spaghetti tovert een lach op het gezicht van heel wat eenzame mensen.

