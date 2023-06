Honderd zorgpakketjes om kankerpatiënten een hart onder de riem te steken in AZ Delta

Dinsdag 27 juni overhandigen enkele RAKtivisten en vrijwilligers van Fighting Cancer Belgi 100 zorgpakketjes aan de dienst Oncologie en Chematologie van AZ Delta, om patiënten een hart onder de riem te steken.

De zorgpakketjes bevatten knutselwerken en teksten van de RAKtivisten, zelfgemaakte postkaarten van cliënten van het crea-atelier van vzw Samenspel – De Bieweg, en oliën van Atelier De Levensboom om droge huid en misselijkheid tegen te gaan. De vrijwilligers van Fighting Cancer België bieden hierbij ook een muts of sjaal aan.

Via deze zorgpakketjes met kleine gelukjes willen de RAKtivisten en vrijwilligers, iedereen die aan het vechten is tegen kanker een hart onder de riem steken. Jullie staan er niet alleen voor.

De RAKtivisten zijn vrijwilligers die kleine, attente daden doen voor de medemensen. Gewoon zomaar, om de samenleving wat warmer te maken. Fighting Cancer België zijn 242 vrijwilligers die haken, breien en naaien van mutsen voor patiënten die kaal geworden zijn door hun behandeling tegen kanker. De mutsen worden gratis aangeboden, in tot op heden 41 ziekenhuizen op de oncologie-afdelingen en in inloophuizen. In 2022 hebben ze via 8.223 mutsen vele hoofden en harten kunnen verwarmen.