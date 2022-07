Honderd kaarsjes voor Bruggeling André Persyn

In de binnentuin van de school in de Jeruzalemstraat in Brugge werd de honderdste verjaardag gevierd van André Persyn. Hij is een geboren en getogen Bruggeling die in een gezin van vijf geboren werd.

Op zijn verjaardag werd André Persyn door een koets opgehaald aan huis. In stoet trok hij door de wijk en werd, onder gejuich van de bewoners, naar de binnentuin van de school gevoerd. Daar werd hij onthaald door een feestcomité van honderd familieleden, vrienden en buren.

André is altijd in de binnenstad gebleven. Hij woonde 77 jaar lang in de Joost de Damhouderstraat, in de ouderlijke woonst van zijn vrouw Denise. Hij werkte als smid en nam de fakkel over van zijn vader. Hij was ook bekend voor zijn herstellingen. Zo moest hij destijds heel wat Brugse bakkers helpen met hun oven.

Na zijn huwelijk met Denise kreeg hij twee kinderen, Franklin en Anette, en intussen zijn er nog vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Vele jaren zorgde André voor zijn zieke echtgenote. Afleiding zocht hij in biljarten en wielrennen. Tot aan zijn 87 jaar ging hij op de trappers voor ritten van tachtig tot honderd kilometer.

Bier en chocolade

Zijn grote geheim om zo oud te worden is elke dag een goed glas bier drinken en een stuk pure chocolade smullen. Dat zorgt voor een goeie gezondheid bij de eeuweling die ook blijft bewegen.

“Mijn schoonvader woont nog altijd alleen en zelfstandig. Hij is goed bekend op het Brugse Sint-Annakwartier. Dagelijks kan je hem tegenkomen tijdens zijn wandeling. Hij wandelt vaak naar de Langestraat om ergens een pintje te drinken. Hij is altijd fit gebleven. Vele jaren reed hij mee met de Sint-Trudotrappers maar ook nog met een ander groepje. Ze trokken toen met de fiets naar Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Hij heeft heel wat kilometers op de teller”, aldus zijn schoondochter.

Erelid

Op het feest van zondag hebben de Sint-Trudotrappers hem erelid gemaakt van de vereniging. Schepen Franky Demon ging de honderdjarige namens het Brugse stadsbestuur feliciteren.