Honderd hardrijders lopen tegen de lamp in Westkust

Bij een mobiele flitsactie in politiezone Westkust werden woensdag in totaal 100 hardrijders geflitst. De politie stelde de mobiele flitser gedurende een vijftal uren op vier verschillende locaties op. Op alle locaties was de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. Exact honderd bestuurders reden te snel. In de Canadalaan in Nieuwpoort reden 23 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In Veurne en in De Panne respecteerden 30 bestuurders de snelheidslimiet niet. In Koksijde werd op twee plaatsen geflitst: in de Strandlaan, reden 26 bestuurders te snel en in de Polderstraat in Koksijde tot slot werden 21 bestuurders geflitst. (JH)