Honderd figuranten kwamen samen voor rampoefening

Een honderdtal figuranten, tot uit het verre Drenthe in Nederland, kwamen afgelopen zaterdag in Poperinge samen voor een grote rampoefening van de DSI (Dringende Sociale Interventie) van het Rode Kruis West-Vlaanderen.

“In het scenario werd uitgegaan van een groep schoolkinderen van het Sint-Bertinuscollectief (Campus 4) die terugkomen van een laatstejaarsreis in Rome tot, ter hoogte van Valenciennes, het noodlot toeslaat en de bus door de vangrail van een brug gaat. Balans: licht- en zwaargewonden, dodelijke slachtoffers maar gelukkig ook niet-gewonden. Meteen wordt de crisis cel van de school, de PSH (Psycho Sociale Hulpverlening) van de stad Poperinge en de DSI van het Rode Kruis West-Vlaanderen bijeengeroepen. In totaal komen een 25-tal medewerkers in actie. Er wordt een opvangcentrum voor familieleden en naasten opgezet, waar in een latere fase de niet en lichtgewonde slachtoffers, die uit Frankrijk repatrieert zijn, herenigd worden met hun familie”, aldus Peter Warlop van de Werving Rode Kruis West-Vlaanderen.

Samenwerking

“De oefening is heel vlot verlopen en de figuranten namen hun rol zo ernstig dat het bij momenten wel leek alsof dit realiteit was”, aldus DSI-coördinator van de oefening Wouter Spenninck. “Ook de samenwerking tussen de beleidsmensen van de school en het team PSH verliep heel goed.” Het beleidsteam van het Sint-Bertinuscollectief was onder de indruk. “Eigenlijk hadden we er nog nooit bij stil gestaan dat zoiets kan gebeuren binnen onze school. Het is dan ook heel confronterend te ervaren welke organisatie dit op een korte tijd met zich meebrengt.”

Ook burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) van Poperinge kwam even polshoogte nemen en was verrast door de professionaliteit waarmee de rampoefening werd aangepakt. Tot slot wees de verantwoordelijke DSI West-Vlaanderen Nils Vandenbroucke nog eens op het belang van dit team binnen het Rode Kruis en het rampenplan. “Ik zou graag een oproep willen doen aan al wie zich geroepen voelt, om ook aan te sluiten bij de DSI”, zowel psychosociale als administratieve krachten zijn welkom bij ons en kunnen terecht op het e-mailadres dsi@provincie-wvl.rodekruis.be.” (AHP)