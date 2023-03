Honderd Brugse politiemensen kregen een medaille voor bewezen diensten

Een honderdtal medewerkers van de Brugse lokale politie hebben vrijdag een ereteken ontvangen. Het gaat om een eervolle onderscheiding voor bewezen diensten.

Het type ereteken hangt af van de anciënniteit of graad en werd opgespeld door de Brugse burgemeester Dirk De fauw en korpschef Dirk Van Nuffel.

Met deze eretekens worden ambtenaren beloond voor hun bewezen diensten aan het land. Het grote aantal gedecoreerden is deels te danken aan de corona pandemie, waardoor de politie Brugge met een achterstand kampte.

Het gaat hier om eretekens die worden uitgedeeld voor verschillende rondes van de periodes 2001 tot en met 2020. Daarom kregen sommige politiemensen meerdere eretekens.

Loyauteit

Er waren twee categorieën van onderscheidingen die uitgedeeld werden: eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden (voor anciënniteit van 10, 20 of 30 jaar, toegekend op basis van de graad), de burgerlijke eretekens voor dienstanciënniteit (anciënniteit van 25 of 35 jaar, los van graad of functie).

Bij het speldje hoort ook een ‘oorkonde’, een officieel document. De politiezone Brugge kocht zelf de medailles, wat voor woordvoerder Lien Depoorter een teken is dat de burgemeester en de korpsleiding de loyauteit naar de zone toe extra in de verf wilden zetten.