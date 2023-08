Hondententoonstelling met rottweilers in de Strooien Hane

De National Belgian Rottweiler Club, kortweg NBRC, organiseert een hondententoonstelling in de Strooien Hane in Loppem op zaterdag 19 augustus.

“De CAC Invictus Show is een ras-specifieke tentoonstelling voor rottweilers”, begint Roel Somers, Loppemnaar en secretaris van NBRC. “Op deze internationale wedstrijd verwelkomen we deelnemers uit België en buurlanden. Wij verwachten meer dan 60 deelnemende honden. Tijdens de tentoonstelling worden de honden gekeurd op hun bouw en hun bewegingscapaciteiten. Ditmaal hebben we gekozen om een Oekraïense keurmeester uit te nodigen. Dit is niet de eerste maal dat de NBRC contact zoekt met Oekraïne. In het verleden hebben wij geld ingezameld dat aangewend werd om voeding te kopen voor honden in Oekraïne.”