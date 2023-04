Hondenspeeltoestellen aan de Brigade Pironlaan

Op zaterdag 15 april wordt de hondenweide aan de Brigade Pironlaan uitgerust met hondenspeeltoestellen. De buurtvereniging ‘Vrienden van de Bloemenwijk’ kocht ze aan met subsidies van het project Wijkprikkels. Tussen 11 en 15 uur valt er die dag heel wat te beleven.

“We vroegen al een tijdje een volledige omheining en speeltoestellen op de hondenlosloopweide in onze wijk”, vertelt Pascale Martine van de Vrienden van de Bloemenwijk. “Het was pas toen we deze vraag inschreven als project in het kader van Wijkprikkels dat alles in een stroomversnelling kwam.”

“Dieren brengen mensen samen en breken vaak het ijs tussen onbekenden. Honden zijn onze maatjes, onze steun en toeverlaat. Daarom koppelen we er een sociaal doel aan door die dag dopjes in te zamelen voor de Vrienden der Blinden. Dit alles maakte dat ons project werd aanvaard en op de lijst van Wijkprikkels kwam te staan. Veel wijkbewoners stemden op ons project, zodat we de nodige subsidies hebben gekregen om het uit te werken”, legt Pascale uit.

Later nog omheining

“Op 15 april nemen we de toestellen eindelijk in gebruik. Wat later op het jaar volgt ook de volledige omheining van de losloopweide. Zo kan je hond in alle vrijheid ravotten zonder dat jij je zorgen hoeft te maken. Maar zaterdag maken we er al een vrolijke en leerrijke dag van. Om 11.45 uur komt het stadsbestuur langs om het lint te knippen. Vanaf dan kunnen de viervoeters naar hartenlust spelen op het plein”, klinkt het.

“De dag van de opening hebben we vrolijk en informatief ingekleed. Zoals het hoort op een feest is er gratis koffie van vzw Kansen voor Iedereen en een gebakje van ’t Bakkerietje Deneubourg. Dierenzaak Rommel trakteert met de doggiebar voor onze harige vrienden. Over de middag kan je een worstenbroodje kopen.”

Informatief

“Maar je steekt die dag ook heel wat op”, vervolgt Pascale. “De professionele trainers van hondenschool De Snuffel staan klaar om jou en je hond te begeleiden op de toestellen of geven je tips bij ongewenst gedrag. Heb je vragen over de gezondheid van je dier? Dierenartsenpraktijk Petcare staat je te woord en helpt je om oplossingen te vinden. Bij trimsalon My Doggy krijgt je hond een heuse schoonheidsbehandeling.

“Overweeg je een viervoeter in huis te nemen? Kom dan zeker een kijkje nemen in de Brigade Pironlaan. Informeer je hier voldoende over het karakter en de eigenheden van elk ras en over de verzorging van onze huisdieren. Een goed voorbereid baasje is goud waard. En dat verdienen alle dieren”, vinden de Vrienden van de Bloemenwijk. (HH)