Hondenloopweide geopend in Sint-Pieters

In Sint-Pieters, ter hoogte van Park ter Poele, is woensdag een nieuwe hondenloopweide geopend. “Dit is de eerste hondenloopweide voor Sint-Pieters. Hiermee telt Brugge al zeven hondenloopweides”, aldus schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem en schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis

De nieuwe hondenloopweide werd gerealiseerd op een voormalige opslagplaats van de dienst Openbaar Domein en geïntegreerd in het bestaande park. “We besloten hier een hondenloopweide aan te leggen om tegemoet te komen aan de grote vraag die hiervoor bestaat in Brugge”, zegt schepen Mathijs Goderis. “De hondenloopweide is in totaal 2.600 m² groot. Op die manier kunnen alle inwoners hun honden hier volop laten ravotten.” (CGRA)