“Honden weten niet wat epilepsie is en reageren instinctief”: Baasje (56) met epilepsieaanval doodgebeten door hond

Afgelopen week is in Kortrijk een 56-jarige man doodgebeten door zijn hond nadat hij een epileptische aanval kreeg. “Honden weten niet wat epilepsie is en als hun baasje dan op de grond valt met stuiptrekkingen reageren ze vanuit hun instinct. Dat wil niet zeggen dat het uit agressie komt. En zeker als bij een beet de slagader geraakt wordt, is er nog weinig dat je kan doen”, zegt Theo Borgers, voorzitter van de Orde der Dierenartsen en dierenarts in Zonnebeke.

“Ieder bijtincident moet men apart gaan bekijken”, stelt dierenarts Theo Borgers. “Ik heb al 36 jaar ervaring met honden. Het ene hondenras is al gemakkelijker dan het andere en ook het geslacht speelt vaak een rol. Maar het verbaast me niet dat een hond met deze reflexen reageert op een situatie, die voor hen onbekend is zoals een epilepsie aanval.”

“Honden zijn van hun baasjes gewoon dat ze zich op een bepaalde manier gedragen, als er dan iets anders gebeurt, zoals een epilepsieaanval dan weten zij niet wat dat is”

“Honden zijn van hun baasjes gewoon dat ze zich op een bepaalde manier gedragen. Ze weten hoe ze reageren op situaties. Als er plots iets erg ingrijpend gebeurt, zoals een epilepsieaanval, dan schrik je daarvan. Zelfs als mens, als je niet weet wat epilepsie is en je ziet zo’n aanval, dan kan je niet echt begrijpen wat er gebeurt en kan je verkeerd gaan reageren.”

“Dat is dus ook zo bij honden. Als iemand flauwvalt, dan ligt die persoon daar zonder meer en gaan honden eens dichterbij snuffelen of beginnen piepen. Maar bij een epilepsieaanval is dat helemaal anders. Die persoon valt hard, krijgt stuiptrekkingen en krampen en dat kan wel even duren. Daar schrikt een hond immens van.”

Instinctief

“Dieren reageren ook erg instinctief”, gaat Borgers verder. “Honden leven normaal in een roedel en wanneer er leden van die roedel zich afwijkend gedragen, dan gaan de andere dieren daar instinctief wat agressief op gaan reageren. Je ziet dat ook bij katten, wanneer een moeder haar eigen kitten doodbijt als er na de bevalling iets niet klopt.”

“De hond zag zijn baasje toen wellicht niet als een vijand, maar als een levend wezen waar er iets grondig mis mee is”

“Dieren hebben niet de reflex als de mens om te verzorgen, maar reageren helemaal anders. Het is hun instinct om defensief te zijn. Die hond zag zijn baasje toen wellicht niet als een vijand, maar als een levend wezen, waar iets heel erg mis mee is. Het is geen pure agressie, maar een veel ingewikkelder verhaal van evolutie en oerinstinct.”

Het is ook maar een hond

Uiteindelijk blijft het dier ook maar een hond. “Die hond weet niet wat epilepsie is, weet niet wat er gebeurt én die weet ook niet dat twee minuten later die aanval al terug gedaan ging zijn”, vertelt Borger. “Dat dier wist niet dat zijn baasje na die aanval terug zou rechtstaan en zou kunnen verder leven alsof er niets aan de hand is geweest. Dieren kunnen niet beseffen dat dit voor even is.”

“Deze situatie was waarschijnlijk helemaal anders afgelopen als er nog iemand was bij geweest. Dan ging die persoon op het baasje afgestapt zijn om die te helpen en zou de hond op afstand gebleven zijn. Dit kende nu een fatale afloop, omdat de halsslagader geraakt werd en de hond niet bijvoorbeeld in de enkel beet. Een grote hond van pakweg 40 kilo heeft natuurlijk ook meer kracht in de kaken dan een hond van 5 kilo. En een keer dat de halsslagader geraakt wordt, is er nog weinig dat je kan doen.”

“Het dier weet niet dat het baasje na twee minuten stuiptrekken terug zal rechtstaan en dat dat maar voor even is”

De familie besliste om de hond te laten inslapen. “Natuurlijk weet ik niet hoe de hond zelf en de relatie tussen het baasje en de hond was. Als mensen bij mij komen met een hond, die zich problematisch gedraagt, dan ligt dat heel vaak aan de eigenaar, die een bepaald soort gedrag vertoont en dat de hond daar dan verkeerd op reageert. Door dat te corrigeren, gaat het al vaak vlug beter met de hond. Hier had het best ook gekund om het dier op een andere plek te plaatsen, want de hond reageerde vanuit een reflex op een situatie dat die niet kende”, besluit Borger.