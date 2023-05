Honden paraderen op de catwalk met kleurrijke outfits

Een beestige boel aan het Lichttorenplein in Knokke-Heist. Woensdagmiddag liepen een 20-tal honden – waaronder verschillende ‘dogfluencers’ – over de catwalk tijdens de ELLE Fashion Week. Het leverde schattige beelden op.

Honden zien paraderen op de catwalk? Daarvoor moest je woensdag dus in Knokke-Heist zijn. Inès Goulaf (22) organiseerde er haar tweede hondendefilé. Regenvestjes, gebreide truien en gepersonaliseerde leibanden: de honden showden het allemaal.

Eén iets hadden alle accessoires en kledij gemeen: ze komen namelijk uit de collectie van Inès. De 22-jarige opende pas vorig jaar haar hondenwinkel, maar haar pop-up groeide al snel uit tot een vaste winkel in het Zoute én ze opende ondertussen ook al een pop-up in Parijs.

Dogfluencers

Het merk Marley and Me – genoemd naar haar eigen hondje – wordt ondertussen in meer dan 50 winkels in Frankrijk verkocht, er is interesse in Italië, Nederland en zelfs de Verenigde Staten. “Ik maak alles nog steeds helemaal zelf, dus kalme dagen zijn er tegenwoordig niet meer bij”, glimlacht Inès, die vol trots de hondenshow aanschouwde.

De weergoden waren haar gunstig gezind, waardoor de honden voor het Toerismekantoor konden paraderen. Het publiek was talrijk opgekomen om de honden – waaronder enkele ‘dogfluencers’ met heel wat volgers op sociale media – te zien schitteren. (MM)