Honden in Zwevegem hebben eindelijk hun losloopweide

Goed anderhalf jaar nadat er voor het eerst sprake van was, heeft Zwevegem een hondenlosloopweide, achter het gemeentepunt. Tot grote tevredenheid van honden en baasjes.

Toenmalig gemeenteraadslid Bart Colson deed tijdens de gemeenteraadzitting van december 2020 een oproep om in de gemeente een hondenlosloopweide in te richten. Volgens hem waren heel wat hondeneigenaars vragende partij.

Colson is een fervent hondenliefhebber. Hij heeft een Spaanse waterhond Odette, waarmee hij dagelijks twee tot drie keer gaat wandelen. Zo’n weide stond al lang op zijn verlanglijst. “Ik weet dat dit een gedragen voorstel is, want hondeneigenaars moeten zich daarvoor nu naar Harelbeke, Lauwe of ergens anders verplaatsen”, klonk het toen.

Voor groot en klein

Schepen Raf Deprez (CD&V) antwoordde toen dat men wel oren had naar de realisatie van zo’n hondenlosloopweide. Aanvankelijk werd gedacht aan de groenzone aan het gemeentepunt, rond het voormalig Bekaert-restaurant.

De afgelopen maanden werd de haalbaarheid van die site onderzocht, zeker in combinatie met de sportbeleving in die omgeving. “We hebben info ingewonnen bij diverse gemeentebesturen waar men al zo’n hondenlosloopweide heeft. Finaal hebben we gekozen voor het terrein naast datgene dat we eerst voorop hadden gesteld. Er werd een terrein afgebakend voor grote honden en een kleiner voor de kleinere viervoeters. Ook is er een wadi voorzien, die nu nog door de weersomstandigheden droog staat, en zijn er enkele avontuurlijke elementen voorzien.”

Het terrein is dus gelegen achter het gemeentepunt, omgeving het Beka-voetbalterrein. In de korte periode dat de weide er is, kon schepen Deprez al heel wat positieve reacties opvangen. “Enkele hondeneigenaars lieten me al weten dat ze tevreden zijn met het terrein en andere vinden de sociale functie een meerwaarde: ze ontmoetten er al andere hondenliefhebbers met wie ze aan de praat gingen.”

Ook Colson is tevreden: “Het terrein is centraal gelegen in Zwevegem, er is ruime parkeergelegenheid en het vormt een opwaardering van de parkomgeving.” (GJZ)