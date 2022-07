Honden en katten opnieuw centraal tijdens Paw-sitive Day van Zomerbar Nuba-R

Zomerse beats, overheerlijke cocktails en viervoeters die er de eregast waren! Zondag sloegen zomerbar Nuba-R en dierenasiel De Knuffelpootjes de handen in elkaar tijdens de Paw-Sitive Day. Bezoekers van de hippe bar maakten er kennis met de werking van het dierenasiel en werden meteen ook gesensibiliseerd.

De zomer is in het land en stilaan maakt iedereen zich klaar voor de vakantieperiode. Het is steevast de periode die de dierenasielen uit het land koude rillingen bezorgt. “Het is ondertussen al overuren draaien en dan moet de piek nog komen”, klinkt het bij Brenda Devos (41) van De Knuffelpootjes. “Het is jammer om het ieder jaar opnieuw mee te moeten maken, maar we zitten ondertussen al met een wachtlijst van mensen die hun huisdier vrijwillig willen afstaan. We kunnen helaas enkel maar roeien met de riemen die we hebben en het belooft dus een erg drukke periode te worden.”

Diervriendelijke bar

Ook de mensen achter de zomerbar merkten op hoe de werkdruk voor het dierenasiel, tijdens de vakantieperiode, gigantisch hoog lag. Ze openden dan ook met veel plezier hun deuren voor de viervoeters en hun baasjes tijdens de eerste Paw-Sitive Day.

“We staan hier met een standje waar we de werking van het asiel tonen en waar mensen enkele gadgets kunnen aankopen”, pikt Brenda in. “Sowieso is Nuba-R al een erg diervriendelijke bar, maar vandaag staan honden en katten centraal. De medewerkers van de bar verwijzen ook iedere klant door naar onze stand, zodat ze kennis kunnen maken met het asiel. We hopen op die manier wat extra middelen of zelfs extra vrijwilligers te kunnen vinden.”

Dierenasiel De Knuffelpootjes doorzwom al enkele woelige wateren, waarbij vooral de staat van z’n gebouw een centrale rol speelde. Ondertussen zijn, dankzij verschillende giften, enkele opfrissingswerken gestart.