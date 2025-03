Honden Chelsea en Micha zoeken een baasje: “Rustige omgeving, met wat uitdaging”

Dierenasiel Poezewoef opende in 2019 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. Momenteel verblijven border collie Chelsea en de Argentijnse dog Micha in het asiel. “Naast adoptanten voor deze lieve honden zijn klusjesmannen ook zeer welkom”, zegt Lies Vandevelde van dierenasiel Poezewoef.

Border collie Chelsea verblijft ondertussen al acht maanden in Poezewoef en de Argentijnse dog Micha krijgt er al negen maanden onderdak. “We zouden heel graag een warme thuis vinden voor allebei”, zegt Lies Vandevelde van dierenasiel Poezewoef. “De ideale adoptant voor Chelsea is iemand die wat kennis heeft van border collie en geen andere huisdieren heeft. We zoeken een rustige omgeving, maar met voldoende uitdaging op zowel mentaal en fysiek vlak. Ze is drie jaar. Ze is een lieve en aanhankelijke dame, maar heel onzeker. Chelsea is heel gevoelig aan geluid en drukte. Ze heeft graag controle over de situatie”, vertelt Lies. “Tijdens het wandelen is ze enorm alert en luistert voorbeeldig.”

Het is aangeraden om Chelsea na de adoptie verder te laten begeleiden door een therapeut. “Ze is bekend met een bench als veilig plekje. Een plekje waar ze zich kan afzonderen, is dan ook gewenst. Chelsea leefde samen met een tiener en had hier geen problemen mee. Toch zal het belangrijk zijn dat de kinderen des huizes kennis hebben van hondentaal.”

Prikkelgevoelig

“Micha is acht jaar en super gemakkelijk. Ze kan met andere honden omgaan, maar moet getest worden. Ze is er overal graag bij, maar geniet ook van haar rust. Ze is een echte mensenvriend, maar jongere kinderen zijn iets te druk en maken Micha wat onrustig. Oudere, rustige kinderen zouden prima vriendjes kunnen worden.Micha ziet katten, konijnen… als prooi en zijn dus geen ideale huisgenoten”, vertelt Lies. “Ze gaat graag wandelen, maar ook met de wagen meereizen vindt ze heel leuk. Zij kent reeds enkele basiscommando’s en is leergierig. Argentijnse doggen zijn echte krachtpatsers, dus wat extra spierkracht is wel nodig.”

Klusjesman

Poezewoef kan rekenen op enthousiaste vrijwilligers die helpen waar nodig en een vrijwillige handige harry zou welkom zijn. “Wij hebben een klusjesman nodig voor enkele herstellingswerken en 101 andere zaken. Momenteel zoeken wij iemand om onze container te isoleren, om de hokken te vernissen, om een kattenhok te timmeren… Meerdere handige personen zijn zeker welkom. Niet alle taken hoeven door één persoon uitgevoerd te worden, één taak per persoon is ook een grote hulp voor ons. Andere vrijwilligers om bijvoorbeeld honden uit te laten, kennels schoon te maken… blijven ook zeer welkom.”