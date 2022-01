Hond Zorro schrikt van vuurwerk en doolt drie dagen rond

Zorro, de hond van Dirk Ingelaere en Marleen Hennin, verdween bijna drie dagen spoorloos tijdens nieuwjaarsnacht door vuurwerk vlak bij hun woning. Er werd met man en macht gezocht tot de vermoeide Zorro maandag weer opdaagde bij de woning van zijn baasjes.

“Hij was over zijn omheining van minstens anderhalve meter hoog geklauterd, omdat hij opgeschrikt werd door het hevige vuurwerk in de buurt tussen middernacht en 00.20 uur”, vertelt het koppel, dat woont bij het landelijke grensdorpje Abele, een deelgemeente van Poperinge.

Met man en macht verspreidden Dirk en Marleen info over hun trouwe viervoeter en ze gingen zelf dag en nacht op zoek. “We konden zijn pootafdrukken volgen over de velden richting Poperinge, maar aan de Abeelseweg stopte het spoor vlak bij het ontmoetingscentrum. Op sociale media vernamen we dat Zorro een halve kilometer verder werd opgemerkt, maar daarna werd het weer stil. Vreemd eigenlijk, want Zorro is een grote hond, waar je niet naast kan kijken, en er waren veel wandelaars en fietsers tijdens het mooie eindejaarsweekend. In zijn paniek is hij wellicht blijven lopen, tot hij niet meer wist waar hij was.”

Zes honden

Plots vond Zorro toch zijn weg terug. “Op een boogscheut van ons huis kwam hij maandagvoormiddag voorzichtig onze richting uit. ‘Onze kleine’, zeggen we vaak sinds onze kinderen het huis uit zijn. Hij is moe en moet bekomen van zijn avontuur. We willen iedereen bedanken, die ons steunde tijdens de zoektocht.”

Zorro was tijdens de nieuwjaarsnacht niet de enige viervoeter die wegliep door vuurwerk. Brandweer Westhoek had weet van zes honden. “Ze werden opgehaald en al dan niet naar het asiel gebracht”, aldus Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek, die het gebruik van vuurwerk afraadt.

Langer en luider

Dirk en Marleen trekken lessen uit het avontuur. “Wij hebben niets tegen vuurwerk. Het is een nieuwjaarstraditie en we genieten er van. Vroeger was dit meestal in de stad of het dorp georganiseerd, maar de laatste jaren wordt meer en meer vuurwerk afgestoken bij particulieren. Deze keer was het opvallend dichter, langer en luider tussen de gebouwen. De betrokkenen checken best eerst of er dieren in de buurt zijn. Bij een volgend vuurwerk nemen wij onze Zorro alvast dicht bij ons in huis”, besluit het koppel. (TP)