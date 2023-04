Hond Seth van Karina (57) vergiftigd door uitgestrooide hondenbrokken op strand Koksijde: “Dierenarts heeft zijn leven gered”

Seth, de 6-jarige hond van Karina Sergooris uit Overijse, raakte dit weekend vergiftigd tijdens een vakantie in Koksijde. De viervoeter, een Weimaraner, at namelijk giftige hondenbrokken op die uitgestrooid waren op het strand. “Gelukkig zag ik alles gebeuren en ging met Seth meteen naar de dierenarts”, vertelt Karina. “Daar kreeg hij een middel om te braken. Hij is nog wat versuft maar stelt het goed nu.” Karina wil andere wandelaars op het strand waarschuwen.

Karina Sergooris (57) uit Overijse trok afgelopen weekend met haar man naar hun tweedeverblijf in Koksijde. Zoals ze wel vaker doen. En zoals ook vaker ging Karina zaterdagochtend vroeg op het strand wandelen met haar hond Seth, een zesjarige Weimaraner, een jachthond. “Ik ga altijd vroeg en ga naar een plaatsje waar weinig mensen komen zodat ik Seth eens kan uitlaten”, zegt Karina. “Zo kan hij even rennen op het strand en in de eerste duinen voor we terugkeren. Maar deze keer liep dat bijna fataal af.”

Giftige hondenbrokken

Karina zag immers plots hoe Seth gulzig aan het eten was van iets. “Ik riep hem maar hij kwam niet”, vervolgt Karina. “Eenmaal dichter zag ik hoe hij hondenbrokken binnen schrokte. Een grote hoeveelheid bleek uitgestrooid te zijn tussen de eerste duinen aan ’t Schipgat. Onmiddellijk realiseerde ik me dat mijn man vorig jaar ook al eens uitgestrooide hondenbrokken vond tijdens een wandeltocht en dat er eerder op Facebook gewaarschuwd werd dat dit giftige hondenbrokken waren, uitgestrooid door een hondenhater. Meteen nam ik Seth vast en spoedde er mee naar een dierenarts. Die kon Seths leven redden door meteen een braakmiddel toe te dienen. Alle brokken kwamen er daardoor weer uit. Gelukkig waren ze nog niet verteerd en zaten ze niet in zijn bloedbaan. Seth is wel erg versuft nu maar stelt het al bij al goed. Maar dit kon anders afgelopen zijn.”

“Die hondenbrokken zijn heel bewust uitgestrooid. Dit was wellicht een hondenhater”

In ieder geval werd het weekendje zee voor het koppel danig verpest omwille van de zorgen voor Seth. Karina wil nu ook anderen waarschuwen. “Voor ons liep het goed af, maar iemand anders heeft misschien niet zoveel geluk. En wat als een kind hiervan gegeten had? Je mag niet denken aan de drama’s die kunnen veroorzaakt worden. De hondenbrokken zijn ook heel bewust uitgestrooid. Wie komt anders op die plaats met een grote zak brokken? En via sociale media doken al gelijkaardige verhalen op. Het gaat wellicht om een hondenhater. Of mensen denken dat iemand het doet om vossen te verjagen maar dat geloof ik zelf niet. Wie heeft daar immers belang bij?”

Politie op de hoogte

Karina deed nog geen aangifte van de feiten bij de politie, maar zal dat wellicht nog doen. Bij politie Westkust zijn ze evenwel op de hoogte van het incident. “We kregen zelf nog geen melding of aangifte binnen maar zagen wel de meldingen van de feiten op sociale media”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Op die manier zijn we op de hoogte en kunnen we een controle doen. Als de vrouw haar hond inderdaad vergiftigd raakte, raden we haar toch aan om bij ons aangifte te doen van de feiten. Ook andere mensen kunnen bij ons steeds melding komen maken.” Dat kan vooral van belang zijn voor een eventuele schadevergoeding als de dader gevonden zou worden. (JH)