Hond Nina is na zwerftocht van 22 dagen in Zuid-West-Vlaanderen terecht

Na 22 dagen is er een einde gekomen aan de nachtmerrie van de baasjes van de vermiste hond Nina. Sinds ze op 19 november verdween, werd de schuwe hond tientallen keren gespot. Eind november liep ze zelfs een vangkooi binnen, maar onbekenden lieten haar weer los. Een tweede passage in de vangkooi bleek uiteindelijk de goede te zijn.

De tweejarige Nina is een Roemeense straathond, die via een asiel een nieuwe thuis in België kreeg. Maar al na één dag ontsnapte het schuwe dier uit de tuin van haar nieuwe baasjes in Estaimpuis (Moeskroen). Sindsdien maakte ze een kilometerslange zwerftocht doorheen Zuid-West-Vlaanderen.

De Verloren Pootjes, een team van dierenvrienden dat verloren honden opspoort, werd op de zaak gezet.

Ontsnapt uit vangkooi

Een ploeg van zeven mensen ging op zoek naar Nina. Via de Facebookpagina ‘Nina vermist/perdu’ liep de ene melding na de andere binnen. Daaruit bleek dat Nina heel wat kilometers aflegde. Ze werd achtereenvolgens gespot in Estaimpuis, Wattrelos, Herseaux, Moeskroen, Pecq, Kooigem, Bellegem, Kortrijk, Zwevegem, Kuurne, Harelbeke, Ingelmunster, Emelgem, Roeselare, Moorslede, Geluwe, Menen, Wervik, Heule en Lendelede.

Er werden vangkooien geplaatst en dat leverde op 28 november succes op, toen Nina zich liet vangen. Dat werd geregistreerd door een bewegingscamera, maar toen het zoekteam ter plaatse kwam, bleek dat onverlaten de hond weer losgelaten hadden.

Tweede keer, goede keer

Begin deze maand werd de hond soms dagenlang niet gezien en groeide de vrees dat ze voorgoed verdwenen was. Vorige week werd ze echter opnieuw gespot, deze keer in de streek van Zwevegem, Moen en Heestert. Uiteindelijk liep ze in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 december voor de tweede keer een vangkooi in. Daarmee kent de wekenlange saga rond Nina, die op Facebook aandachtig gevolgd werd, een goede afloop.