Hond Nala eet een van de zes kronen uit driekoningentaart op, uiteindelijk wint Els (50) juweel van 1.900 euro: “Mooi verjaardagscadeau”

Els Verleye (50) kreeg woensdagmiddag wel heel fijn nieuws te horen. Ze was een van de zes gelukkigen die afgelopen weekend een plastieken kroon vonden in een driekoningentaart van bakkerij Sanders in Jabbeke. Het bakkerskoppel verstopte in totaal zes kronen, waarna de winnaar woensdag uitgeloot werd. “Ik koop hier al jaren taarten”, zegt Els.

Jurgen en Shirley van bakkerij Sanders in de Dorpsstraat in Jabbeke pakten dit jaar uit met een speciale stunt voor Driekoningen. Het bakkerskoppel besloot een juweel van liefst 1.900 euro te verloten. Geen typische ketting met een gouden kroon, maar een zilveren en meer toegankelijk exemplaar. “Dat is een persoonlijke keuze”, zegt Jurgen. “We weten dat collega’s vaak een gouden kroon verstoppen, maar wij hebben uitdrukkelijk voor iets toegankelijk gekozen. Jong en oud kan deze ketting dragen.”

Oproep op Facebook

Jurgen en zijn team bakten heel wat driekoningentaarten. Om iedereen een eerlijke kans te geven, besliste het koppel om de plastieken kronen telkens in drie taarten zowel op zaterdag als zondag te verstoppen. Wie een kroontje vond, mocht zich dan aanmelden. Al duurde dat wel even. “Maandagochtend hadden nog maar vier van de zes mensen zich kenbaar gemaakt”, vertelt Shirley. “Daarom plaatsten we een oproep op Facebook.”

Het koppel vroeg om de gekochte taarten zeker te controleren. Mét succes, want ook de laatste twee gelukkigen namen contact op met de bakkerij.

Al was één verhaal wel heel frappant. Nico D’hiet uit Jabbeke vond een van de zes kroontjes, maar dat ging niet zonder slag of stoot. “We hadden nog een taart over”, vertelt Nico. “Dus besloot ik die mee te nemen naar het werk. Daar ontdekte ik dat er een kroon in zat.”

Nico nam een foto om door te sturen naar zijn vrouw. Toen hij ’s avonds thuiskwam, legde hij de kroon op de tafel. Even later was er van het plastieken exemplaar geen spoor meer. “Onze hond Nala had de kroon opgegeten toen ik mijn vrouw riep.”

Vervroegd verjaardagscadeau

Nico belde in allerijl om 23 uur nog naar de dierenarts Steven Van Acker. “Gelukkig konden we nog bij hem terecht. De kroon zit nog steeds in Nala, want het kan tot drie dagen duren voor die kroon er opnieuw uitkomt. Gelukkig had ik een foto van de kroon als bewijs genomen.”

Al is niet Nico, maar wel Els diegene die uiteindelijk het juweel ter waarde van 1.900 euro naar huis mag meenemen. “Ik ben hier al jaren vaste klant”, vertelt Els. “Ik hoop hier veel taarten en weet dus dat ze goed zijn. Toen ik hoorde van de actie, besloot ik op goed geluk zo’n taart te kopen.” Bakkersdochter Estelle (11) mocht uiteindelijk het winnende lotje trekken. “Ik ben heel blij”, zegt Els. “Maandag is mijn verjaardag, dus dit is het ideale vervroegde verjaardagscadeau.”

En of er nog eens zo’n actie komt? Dat sluiten Jurgen en Shirley niet uit. “We hebben heel veel fijne reacties gekregen”, zegt Jurgen. “De taarten zijn ook heel goed verkocht. Misschien dat we nog eens zo’n actie organiseren. We zullen er alleszins over brainstormen.” (CC)