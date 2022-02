Hond én baasje kunnen hier van hetzelfde ijsje likken met valentijn: “Veilig en gezond voor mens en dier”

Een ijsje likken tijdens een tête-à-tête met je hond, is doorgaans niet gezond. Dit weekend kan het wel veilig in Houthulst en Heuvelland. Tijdens een speciale valentijnsactie test een ijsjeszaak enkele nieuwe creaties gratis uit onder vrijwillige viervoeters en hun baasjes. “Dit nieuwe schepijs is veilig én gezond voor mens en dier.”

IJsjeszaak SurprICE verrast graag en pakt komend valentijnsweekend uit met gratis schepijs voor honden en baasjes. “We moeten in de valentijnsperiode ook eens stilstaan bij de liefde tussen mens en hond, zeker bij wie geen menselijke partner heeft. Speciaal voor hen serveren we dit weekend een gratis nieuw schepijs bij onze vestigingen in Houthulst en op de Rodeberg in Heuvelland”, zegt Christof Thorrez (47), de meesterijsbereider van SurprICE.

Speciaal schepijs

“Mens en hond die hetzelfde ijsje delen. Ik zie het tafereel elke week, maar ik zie het niet graag gebeuren: ijs voor mensen kan schadelijk zijn voor hun huisdieren. Maar dan zit je hond kwijlend te smeken om een likje. IJs voor honden bestaat, al dat houdt ook risico’s in. IJs dat stilstaand bevroren wordt in ludieke ijsvormpjes, bevriest te makkelijk als een klomp aan de tong van de dieren. Dat hebben we al meegemaakt bij onze eigen hondjes. Daarom wou ik speciaal schepijsjes creëren. Dat ijs is ook eetbaar voor mensen. Dat vond ik belangrijk, want ik had geen zin om bijvoorbeeld met hondenbrokken te experimenteren.”

We streven naar zo weinig mogelijk toegevoegde suikers, vetten en melkbestanddelen, want de meeste honden zijn lactose-intolerant

Het smaakt toch anders dan klassieke schepijsjes omwille van de veiligheid voor de dieren. We streven naar zo weinig mogelijk toegevoegde suikers, vetten en melkbestanddelen, want de meeste honden zijn lactose-intolerant. Anders krijgen de dieren last van krampen en diarree. Ook chocolade is uit den boze. Ik stelde recepten samen met magere yoghurt, geitenmelk, honing, banaan, pindakaas en kippenbouillon. Zulke ijsjes zijn dus ook gezonder voor de baasjes.”

Christof en zijn kinderen Seppe (20) en Febe (19) lieten hun eigen honden deze week al proeven van de nieuwe schepijsjes. “Bordercollie Una en Australische herder Bailey zijn onze eerste honden en we hebben ze pas sinds vorig jaar. Het was een plezier om hen te zien smullen.”

Gratis testen

Het speciale ijs is al verkrijgbaar bij SurprICE en kan ook na de valentijnsperiode gekocht worden. “Maar dit weekend laten we het gratis uittesten tijdens nieuwe hondenwandelingen bij onze vestigingen.”

Een hondenfotograaf zal de vele smullende smoelen vastleggen op de gevoelige plaat en de aanwezigen krijgen een goodiebag. “Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom. Na deze actie zullen we evalueren. Tegen de zomer experimenteren we met mango en aardbei.” (TP)