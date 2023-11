Hond Batis van Els en Johan uit Roksem nog altijd spoorloos

Woensdagmorgen 26 oktober 2022 ontsnapte de adoptiehond Batis uit de tuin van Johan Blondeel en Els Dossche uit de Oude Brugseweg. Een jaar later is Batis, die gechipt is, nog altijd niet gevonden.

“Batis komt net als onze andere hond uit een asiel in Servië, waar vrienden uit de Brugse regio bergen werk verzetten in het zoeken naar voedsel, opbouw van schuilplaatsen. Ze gaan er om de vijf weken naartoe om de dieren in te enten en te kijken hoe het met ze gesteld is”, vertelt het koppel. Batis, een zwarte, kortharige hond met pluimstaart, is een kruising reu van toen drie jaar oud en zo’n 40 tot 45 cm hoog. Hij is gechipt en bekend bij DogID en was bij zijn verdwijning nog maar een maand bij Els en Johan.

Flyers uitgedeeld

Die woensdag 26 oktober kwam er al een melding dat hij gezien was in Gistel. Intussen zijn we een jaar verder en hielden Els en Johan niet op met zoeken. “Direct na zijn verdwijning deelden we 1.000 flyers uit in de regio. Het voorbije jaar hebben we heel veel tips gekregen, zelfs uit Nederland en Frankrijk, maar allemaal tevergeefs”, vertelt Els Dossche, de hondenmadame van het koppel.

Els en Johan hebben met Mirko nog een hond die uit Servië komt. “Mirko heeft enorm getreurd. Het kwam pas goed met hem toen we nog een katje adopteren, ons derde intussen. Hij ontfermde er zich over en Miene genoot er van. Ze zijn nu onafscheidelijk.”

Onlangs kregen de baasjes van Batis een tip dat de hond in Gistel zou wonen. “Mochten we weten dat hij een goede thuis heeft, willen we de papieren in orde maken en mag Batis er gerust blijven. Voor ons zou dat een grote opluchting zijn en kunnen we onze zoektocht afsluiten”, zegt Els. “En ja, dan willen we weer eentje uit de shelter in Servië adopteren. Nu zijn we tijdelijk opvanggezin voor honden die al in België zijn, maar nog niet zijn toegewezen aan een gezin hier.” (LIN)

Mocht iemand meer weten over Batis, dan kan je dit melden aan Els en Johan via 0499 38 62 10.