Hommage aan beeldhouwer Gustaaf Delafontaine

50 jaar geleden stierf beeldhouwer Gustaaf Delafontaine. De stad Menen brengt een hommage aan de kunstenaar met een huldiging aan zijn graf, de onthulling van een gedenkplaat aan zijn woning, een tentoonstelling (tot 2 oktober) en een erfgoedwandeling (op 24 september).

Gustaaf Delafontaine werd in 1887 geboren in Dentergem. In 1922 huwde hij met de Menense Edmonda Dosfel. Hij verhuisde naar Menen en woonde 50 jaar lang in de Stationsstraat. Hij restaureerde veel kerkschatten, die tijdens WO I vernield werden. Hij gaf les in het VTI Sint-Lucas waar hij een afdeling beeldhouwkunst oprichtte. Dat zorgde voor een ongewone opbloei van sculptuur in het Menense. In meer dan 30 West-Vlaamse gemeenten liet hij werken na.

Dat de beeldhouwer plots weer volop in de belangstelling staat, is in grote mate de verdienste van de Dentergemse burgemeester Koenraad Degroote. Hij schreef een biografie over Delafontaine en zorgde voor een tentoonstelling over zijn leven en werk. Die tentoonstelling is tot 2 oktober gratis te bezichtigen in CC De Steiger op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Ambasssadeur

“Dentergem en Menen hebben de handen in elkaar geslagen om deze bijzonder waardevolle persoon uit de vergetelheid te halen en te gedenken. In de jaren 50-60 zou hij zeker de titel van West-Vlaams ambassadeur gekregen hebben, mocht die titel toen bestaan hebben”, weet de Dentergemse burgervader.

Samen met de Meense schepen Griet Vanryckegem legde hij een bloemenkrans neer aan het gerestaureerde graf van Delafontaine op de oude stedelijke begraafplaats in Menen. Ook onthulden ze in de Stationsstraat 41 een gedenkplaat aan de gevel van de woning waar de kunstenaar van 1922 tot 1972 woonde.

Wie de werken van Delafontaine in Menen wil ontdekken, kan op zaterdag 24 september om 14 uur deelnemen aan de Delafontainewandeling. Die begeleide wandeling is gratis en start met een bezoek aan de expo in CC De Steiger, waarna gids Yves Dupont de stad intrekt.

Jean Saquet

“Er staan onder meer beelden in de Vedastuskerk en de Sint-Janskerk. Ook op het kerkhof vind je een aantal werken terug. Erg opmerkelijk is het beeldje boven op het dak van een woning in de Nieuwstraat. Dat is een blijvende herinnering aan Jean Saquet, een Menenaar die tijdens WO II stierf in een Duits concentratiekamp”, aldus Yves Dupont. (Carlos Bergman)