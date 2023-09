Hogeschool VIVS opent innovatie- en democentrum voor drones in Oostende

POM West-Vlaanderen opende op dinsdag 26 september officieel Drone Dock naast het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. De uitbating van het nieuw innovatie- en democentrum voor drones is in handen van Hogeschool VIVES. De initiatiefnemers willen zo West-Vlaanderen uitbouwen tot het epicentrum van de drone-industrie.

Drone Dock: zo heet het nieuwe epicentrum voor drones in Oostende. Het kloppend hart bestaat uit een loods waar drones in kunnen rondvliegen. De loods zal gebruikt worden voor het sleutelen aan drones, voor technische demonstraties en als creatieve hub voor ontwikkeling van prototypes en dronetechnologie.

Bedoeling is om het innovatie- en democentrum voor drones op korte termijn uit te rusten met geavanceerde testfaciliteiten. “Binnenkort komt er een wind- en regensimulatie”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen. “Hiermee bootsen we realistische weercondities na, zodat we de prestaties van onze drones kunnen testen en optimaliseren onder alle meteorologische omstandigheden. We voeren ook onderzoek naar alternatieve brandstoffen om meer groene en energie-efficiënte technologieën voor de drone-industrie te testen.”

Luchtbrug naar windmolenparken

De dronesector is een snelgroeiende industriële tak met tal van inzetmogelijkheden. Als kustprovincie zijn er heel wat interessante toepassingen op zee, bij offshore installaties of bij haveninfrastructuur om drones in te schakelen. “Dit innovatie-en democentrum bouwen we uit als een strategisch ankerpunt voor een luchtbrug naar de nabijgelegen windmolenparken. Van hieruit kunnen we dan testen ontwikkelen die gericht zijn op inspectie, onderhoud en monitoring van de windmolenparken in de Noordzee. We onderzoeken de mogelijkheden om aan de kust nog gelijkaardige drone-ankerpunten uit te bouwen”, aldus Jean de Bethune.