Hoge opkomst herfstprik in vaccinatiecentrum Thor in Torhout

Goed nieuws vanuit het vaccinatiecentrum Thor aan de Industrielaan, waar iedereen vanaf 18 jaar uit Torhout, Kortemark, Ichtegem, Koekelare, Oudenburg en Gistel zijn herfstprik tegen corona kan laten zetten. Het vaccineren van de 65-plussers zit er volledig op en ruim 81% van de Torhoutenaren uit die leeftijdscategorie heeft zich het boostervaccin laten toedienen. Dat is beduidend meer dan verwacht. In de vijf andere gemeenten van de eerstelijnszone Houtland en Polder ligt dat aantal een tiental procent lager.

De verklaring voor de lagere vaccinatiegraad in Kortemark, Ichtegem, Koekelare, Oudenburg en Gistel ligt voor de hand. De betrokkenen bewoners moeten zich naar Torhout verplaatsen voor hun prik en niet iedereen ziet dat zitten of heeft vervoer. Sommigen zouden zich wél laten vaccineren mocht het in hun eigen gemeente kunnen, maar dat is in de praktijk onhaalbaar.

Resultaat is een succes

Ellen Boriau is als deskundige Volksgezondheid de coördinator van het vaccinatiecentrum Thor. Samen met onder meer de centrumleiders Loïc Verkeyn en Dorine Vermeersch plus beleidsmedewerker Sarah Bauwens stuurt ze alles aan. Het zijn drukke tijden voor haar, want ze runt samen met haar man, chef-kok Ralph Deleye, ook nog het populaire restaurant ’t Paviljoentje in Gistel. Ze zorgt er voor de bediening.

“Had je me vooraf gezegd dat de vaccinatiegraad bij de Torhoutse 65-plussers voor de herfstprik boven de 80% zou uitkomen, dan zou ik je nooit geloofd hebben”, zegt ze. “Dit resultaat is echt wel een succes. Bij de 65 tot 69-jarigen en de 70- tot 79-jarigen bereiken we zelfs zo’n 85%, maar de 80-plussers trekken met 75% dat gemiddelde weer wat naar beneden. Van de 15.643 Torhoutenaren boven de 18 jaar die voor het boostervaccin in aanmerking komen, is momenteel bijna 47% geprikt. Dat aantal zal uiteraard aangroeien, want onder de 65 jaar zijn we nog volop met het vaccineren bezig. Enkel met de 65-plussers en het zorgpersoneel zijn we helemaal klaar. Opvallend: bij het zorgpersoneel heeft zich maar grosso modo één op de twee mensen bijkomend laten vaccineren. Dat is dan weer minder dan je zou denken.”

Vijf tot zes dagen per week

“In principe draait het Torhoutse vaccinatiecentrum nog tot en met zaterdag 5 november op volle toeren”, vervolgt Ellen. “Daarna gaan we in wat de waakfase heet, een soort slaapstand. Tegen 5 november zal elke 18-plusser de kans gekregen hebben om de herfstprik te laten zetten.”

“We zullen nadien nog wel een drietal vaccinatiedagen organiseren. Voor de rest is het wachten op hoe corona evolueert en welke beslissingen de hogere overheid zal nemen. Niemand van de volwassenen zal kunnen zeggen geen mogelijkheid te hebben gekregen om zich te laten vaccineren. We stonden vijf tot zes dagen per week paraat en hebben enkele avondvaccinaties georganiseerd. Plus: we stuurden de kandidaten uitnodigingen. Dan kun je niet doen alsof je compleet uit de lucht valt, hé.”

Tevredenheidsenquête

Ellen beseft maar al te goed dat je een vaccinatiecentrum niet betaalbaar kunt laten draaien zonder vrijwilligers. “In totaal hebben we 118 verschillende vrijwilligers ingezet, waarvan de kleine helft met een medische achtergrond”, zegt ze. “We zijn hen erg dankbaar. Van die 118 mensen komen er 50 uit Torhout, hetzij 42%. Voorts 24% uit Gistel, 15% uit Ichtegem en kleinere aantallen uit de resterende gemeenten van de eerstelijnszone Houtland en Polder.”

“We hebben onder de vrijwilligers een tevredenheidsenquête gehouden en de resultaten zijn bemoedigend. Zowat allen vinden de sfeer in het vaccinatiecentrum prima en komen graag hun diensten aanbieden. Dat doet natuurlijk plezier.”

Ellen en haar medewerkers zullen er samen met de betrokken gemeentebesturen de komende dagen alles aan blijven doen om wie nog niet om zijn of haar herfstprik is gekomen, ervan te overtuigen zich te laten inenten. Want elk gezet vaccin doet ertoe.