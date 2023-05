Hof van beroep noemt taks op tweede verblijf in Knokke onwettig

Een vrouw uit Knokke die naar de rechtbank trok tegen de taks die ze voor haar tweede verblijf in Knokke moet betalen, heeft gelijk gekregen. Het Gentse hof van beroep noemde de belasting discriminatoir. Dat meldt Testaankoop.

Al jaren strijd Testaankoop tegen de belasting die kustgemeenten Koksijde, De Panne en Knokke heffen op tweede verblijven. “Die taks is voor die gemeentes zulk een grote bron van inkomsten dat ze geen aanvullende gemeentebelasting moet heffen”, zegt Testaankoop. En dus zou de taks discriminerend zijn voor tweedeverblijvers ten opzichte van de vaste bewoners, omdat die laatste geen gemeentebelasting moeten betalen.

Wie niet akkoord is met de taks op tweede verblijven, moet in eerste instantie een bezwaarschrift indienen bij de gemeente zelf. Steevast worden die bezwaren verworpen. Daarom trokken tweedeverblijvers in het verleden – en met wisselend succes – naar de rechtbank. Een dame uit Knokke heeft nu van het Gentse hof van beroep een positieve uitspraak verkregen.

“Het hof heeft beslist dat de belasting discriminatoir en dus onwettig is omdat ze enkel verschuldigd is door de eigenaars van een tweede woning”, stelt Testaankoop. “De uitleg van de gemeente dat de belasting bedoeld is om de sociale samenhang te versterken, de woningen te beschermen en extra kosten te dekken die veroorzaakt worden door eigenaars van tweede woningen is volgens het hof niet geldig”, zegt Testaankoop.

De consumentenorganisatie benadrukt dat het arrest alleen betrekking heeft op dit ene specifieke geval, maar ziet ook kansen voor andere eigenaars van tweedeverblijven. “Tenzij het hof van mening zou veranderen, zal het dus alle tweedeverblijfstaksen van de jaren sinds 2020 nietig verklaren. Dit arrest is ook bemoedigen voor de mensen die gelijkaardige taksen hebben betaald in Koksijde en De Panne”, klinkt het.