Hof Sebrechts in Brugge eindelijk verkocht

De stad Brugge heeft eindelijk, na negen jaar, het Hof Sebrechts in de Beenhouwersstraat, vlakbij het gelijknamige stadspark, kunnen verkopen. Wat de plannen zijn van de nieuwe eigenaar met deze vormalige dokterswoning, is nog onduidelijk.

Het zogenaamd “Hof Sebrechts” was de woning met bijhorende kliniek van professor-dokter J. Sebrechts (1885-1948). Oorspronkelijk liep de uitgestrekte tuin tot aan de Oude Zak, al decennia is die tuin een openbaar stadspark, het Professor Dr. J. Sebrechtspark.

Dokterswoning

De dokterswoning, zo lezen we in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, is een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog mansardedak. Het huis werd gebouwd kort na 1762 op vraag van koopman Joseph van Severen. Sedert 2013 wou de stad Brugge, de eigenaar, van dit gebouw af, omdat het leegstond. Meerdere openbare verkopen leverden niks op.

De jongste biedingsprocedure voor Hof Sebrechts werd zopas tot een goed einde gebracht. De hoogste bieder heeft een bod overgemaakt van 1.620.000 euro.

Jaren leegstand

“Na de jarenlange leegstand ontstaat er door de verkoop dus vooruitzicht op een nieuwe bestemming”, zegt fiannciënschepen Mercedes Van Volcem. “Na het verlijden van de akte zal de koper al het nodige moeten doen om een omgevingsvergunning voor de nieuwe functie te krijgen. De plannen van de koper zijn bij de stad (nog) niet gekend.”

Schepen Van Volcem is blij om eindelijk deze verkoop te kunnen realiseren. “Het valt te betreuren dat de verkoop vertraging heeft opgelopen, maar ik heb altijd geloofd in de kwaliteit van dit pand. Uniek in Brugge, prachtig erfgoed, grote volumes en grenzend aan een prachtig park vlakbij het centrum.”

Restauratie

“De kopende partij heeft deze ongetwijfeld ook opgemerkt want het bod overschreed onze verwachting. We zijn als stadsbestuur verhoogd deze inkomsten uit de verkoop te kunnen realiseren.”

“Daarnaast zijn we heel enthousiast om samen met de koper het omgevingsvergunningentraject tot restauratie en herbestemming te kunnen opstarten. We zijn er van overtuigd dat dankzij het privé-initiatief om dit pand te restaureren en te herbestemmen, de stad opnieuw een voorloper zal zijn in het bieden van kwalitatieve herbestemming. Ik wens nu al de koper te bedanken voor zijn bod en zijn intenties om het pand te restaureren”, besluit de schepen.