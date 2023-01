Hof der Prinsen en Hof der Prinsessen voortaan één

Voor en tijdens de coronapandemie zat het Oostendse carnaval letterlijk en figuurlijk op zijn gat. De beleving was zoek en er waren geen kandidaten om Prinses of Prins Carnaval te worden. Het nieuwe jaar 2023 zorgde echter voor een kentering.

Er zijn, met Marco (Marco Daelman) en Schelpe (Kjetil Maertens), twee kandidaten die de strijd willen aangaan om prins te worden en Kjenta Dupont kan, voor het eerst sinds vijf jaar, Prinses Carnaval worden van Groot-Oostende. Ander goed nieuws is de fusie van het Hof der Prinsen met het Hof der Prinsessen. Marc Van Gampelaere (60), tien jaar voorzitter, gewezen Prins Carnaval van Oostende, West-Vlaanderen, België en Europa, is in de wolken.

“Er is een nieuw, dynamisch bestuur verkozen dat het carnaval nieuw leven moet inblazen. Ik blijf voorzitter, Dreetje De Swart blijft ondervoorzitter. Keizer Knol, Daniël Decorte, is secretaris en Patrick Maertens, Prins Smurf, is penningmeester, samen met Jimmy Daelman, Prins Spoense. We zijn Glenn Vandenbroecke, Prins De Dikken, bijzonder dankbaar voor al wat hij gepresteerd heeft. Het is de bedoeling om weer als een sterke vereniging deel te nemen aan het carnaval.”

Verkiezingsbal

“Het Hof der Prinsessen, dat ook al meer dan drie jaar nood heeft aan steun, nam contact op met ons”, vervolgt de voorzitter. “Het positief resultaat is dat er een fusie tot stand gekomen is: het Hof der Prinsen en Prinsessen van Oostende. We bundelen onze krachten en zullen sterker naar buiten komen, met meer dan 40 fijn uitgedoste leden. Ik ben bijzonder blij dat we op 28 januari, voor het eerst in drie jaar, een verkiezingsbal mogen organiseren om een nieuwe Prinses Carnaval aan te stellen. Het feest gaat door in de Bagatelle, naast zaal Wellington. Sfeer en spanning is verzekerd.” (FRO)