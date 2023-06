Hof der Drie Koningen wint Torhoutse erfgoedprijs

Het Hof der Drie Koningen, ook wel de pachthoeve Lagrou genoemd, heeft de stedelijke erfgoedprijs gewonnen. Het schitterend gerestaureerde gebouw, waarvan het oudste deel uit 1888 dateert, bevindt zich op de hoek van de Aartrijkestraat, de Steenveldstraat en de Zeeweg, pal tegenover de horecazaak Driekoningen.

De aloude hoeve met haar typische torentje is sinds 2011 een beschermd monument. Ze is beeldbepalend voor de hele wijk. De site werd zopas met respect voor het verleden en met oog voor de toekomst gerestaureerd.

Bekend tot zelfs in een boek van Boschvogel

Wie in de buurt komt, kan niet naast het opvallende gebouw kijken. De Aartrijkse schrijver Frans Ramon, alias F.R. Boschvogel, die in 1994 gestorven is, heeft het Hof der Drie Koningen in zijn gelijknamige historische roman uit 1946 als decor voor zijn deels autobiografische verhaal gebruikt. Boschvogel was in de buurt opgegroeid – op de Poortershoek – en had lagere school gelopen op de wijk Driekoningen. Dus kende hij de omgeving als zijn broekzak.

Vooreerst is er de architecturale waarde van het gebouw met zijn elegante torentje en het schild met de stella maris (zeester) van de adellijke familie de Maere. Het oudste deel van de hoeve dateert zoals gezegd van 1888. De overige gebouwen zijn van na 1924, het jaar waarin de familie de Maere de boerderij aan pachter Lagrou verkocht. Het Hof der Drie Koningen was de eerste ontginningshoeve op het gehucht Verloren Kost. De wijk ontleent zijn naam aan de boerderij, die nog altijd eigendom van de familie Lagrou is.