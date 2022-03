Hof Demeersseman wil Oekraïense vluchtelingen opvangen

Het woon- en zorgcentrum Hof Demeersseman uit de Melkeriestraat in Ichtegem gaat in op de vraag van het VLOZO om logement voor Oekraïense vluchtelingen ter beschikking te stellen.

“Maandagmorgen kregen we van het VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, ons overkoepelend sectororgaan zeg maar, de vraag of we bereid waren kamers ter beschikking te stellen van Oekraïense vluchtelingen”, vertelt Directrice Eline Pollet. “Daarop hebben we geantwoord dat we een inderdaad een paar flats voor vier personen of twee volwassenen met twee kinderen en een negental kamers uit de herstelafdeling, goed voor de opvang van telkens twee volwassenen of een volwassene en een kind zouden kunnen ter beschikking stellen.”

“Deze middag gaan we eerst ons personeel briefen en nadien de inwoners. Hoe alles nu specifiek verder in zijn werk zal gaan en wanneer die vluchtelingen gaan arriveren is nu nog koffiedik kijken. Wat er met die mensen, eens ze hier zijn, moet gebeuren is ook niet duidelijk. Ook hun toekomst is een groot vraagteken. Blijven die mensen definitief in België of willen ze terugkeren, is ook bijvoorbeeld ook een open vraag. Wij hebben onze bereid getoond om mee te werken aan de opvang, nu zal alles in detail nog moeten geregeld worden.” (RI)