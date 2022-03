Hoevewinkel geopend aan de Vleterbeke in Oostvleteren: “Wij verkopen alleen maar artisanale producten”

In de Kruisboomstraat 3 openden Gerdy Leuridan en Evy Butaye een gloednieuwe hoevewinkel.

In de Kruisboomstraat 3 wonen Gerdy Leuridan (39) en Evy Butaye (41), samen met hun kinderen Emma (13), Gust (13) en Marie (11). Enkele jaren terug startten ze in het huis naast hun hoeve met een vakantiewoning voor tien personen, daarna kwamen in de weide ernaast vier luxueuze glamping safaritenten met nog eens plaats voor telkens acht personen.

Eigen charcuterie

“We kregen regelmatig de vraag van de mensen die er logeerden of we konden zorgen voor vlees voor de barbecue of fondue. Via mijn schoonbroer Arne Leuridan, die een artisanale beenhouwerij heeft in Watou was het geen probleem om aan verse producten te geraken. Maar mijn man die landbouwer is en zelf runderen kweekt, kwam op het idee om een eigen winkeltje te openen op de hoeve”, steekt Evy van wal. “Dat zag ik ook wel zitten en na wat overleg tussen de beide broers was de beslissing vlug gevallen. Wij verkopen alleen maar artisanale producten, alle runderen worden op de hoeve zelf gekweekt en we brengen die zelf naar het slachthuis. De verwerking gebeurt bij Arne in Watou. Ook alle charcuterie is van eigen maak.”

Streekspecialiteiten

“In onze winkel is ook een uitgebreid assortiment zuivelproducten te koop van collega landbouwers. Ook de bieren van brouwerij Deca en andere Vleterse specialiteiten zijn te verkrijgen. Door de stijgende vraag naar bereide gerechten hebben we ook daarmee rekening gehouden en is er een ruime keuze tussen tal van lekkere schotels. Of iets te vieren? Een pizzaparty of hamburgerparty is nu helemaal in. Wij leveren alles”, vult Evy nog aan. “En we liggen langs de weg naar St.-Sixtus en hopen dan ook dat er ook toeristen langskomen.” (RVL)