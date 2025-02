Hoeveel ruimte is er nog voor protest? Avansa nodigt Kati Verstrepen uit ‘Op de Sofa’

Op donderdag 27 februari nodigt Avansa Mid- en Zuidwest advocate en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten Kati Verstrepen uit voor een inspirerende avond. Tijdens deze ‘Op de Sofa’ gaat Sandy Snoeck met haar in gesprek over het belang van je stem verheffen, het opkomen voor anderen en de moed om tegen de stroom in te gaan wanneer dat nodig is.

Kati Verstrepen haalde in 1988 haar licentiaat rechten aan UAntwerpen en is vandaag advocate migratierecht bij Antigone Advocaten. Sinds november 2017 is ze voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Ze is een krachtige stem in de strijd voor gelijke mensenrechten. Wat begon als een juridische roeping, is uitgegroeid tot een leven gewijd aan het bestrijden van onrecht.

“In een goed functionerende democratie hebben activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid een duidelijke rol. Toch komt het recht op vrije meningsuiting en vergadering meer en meer onder druk te staan”, vertelt stafmedewerker Maarten Vanhee.

Het gesprek zal geleid worden door Sandy Snoeck en zal niet alleen Verstrepen’s persoonlijke reis en overtuigingen belichten, maar ook dieper ingaan op actuele vraagstukken zoals de ruimte voor verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid, de impact van ingeperkte bewegingsvrijheid op protest, de kanalen om te protesteren, de rol van de publieke ruimte, en de visie van kunstenaars op burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook Joeri Thijs van Greenpeace neemt deel aan het gesprek.

Op de Sofa vindt plaats op donderdag 27 februari, van 19.30 tot 21.30 uur, in de cafetaria van Avansa Mid- en Zuidwest op Wandelweg 11 in Kortrijk. Tickets zijn beschikbaar voor slechts 5 euro en kunnen besteld worden op https://avansa-mzw.be/activiteiten/op-de-sofa-kati-verstrepen.