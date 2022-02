Hoeveel doden moeten er nog aan de Gentpoort in Brugge vallen?

“De dood van mijn tante had vermeden kunnen worden.” De nicht van Anne Van Daele, de dame die vorige week vrijdag aan de Gentpoort in Brugge overleed na een dodehoekongeval, laakt dat er al jaren niets gebeurt aan de gevaarlijke Brugse ring. “Het is al de derde persoon die ik ken die overlijdt op dit gevaarlijk kruispunt. Hoeveel doden moeten er nog vallen?” Ook de Fietsersbond pleit opnieuw om alle knelpunten op de ring met de hoogste prioriteit aan te pakken.

In de kerk van Sint-Kruis vindt vandaag, vrijdag 18 februari, de uitvaart plaats van Anna Van Daele (78). Deze alleenstaande vrouw uit Sint-Kruis, gewezen winkelbediende bij een bakkerij in de Langestraat, werd vorige week vrijdag aan de Gentpoort aangereden door een vrachtwagen toen ze het gevaarlijk kruispunt op de Brugse ring met haar fiets overstak. De zwaar aangeslagen trucker had de fietsster bij het afslaan niet gezien. Een typisch dodehoekongeval.

“Het is al de derde persoon die ik ken die overlijdt op dit gevaarlijk kruispunt”, zucht Virginie Van Daele, de nicht van het slachtoffer. “Telkens opnieuw belooft de overheid om er iets aan te doen. Maar tot nu toe is er niks gebeurd, de ring blijft even onveilig. Hoeveel doden moeten er nog vallen? De dood van mijn tante, die altijd naar Brugge fietste om voor haar zus te zorgen, had vermeden kunnen worden door de lichten anders in te stellen, met een groenfase voor fietsers.”

Spoedoverleg

De veiligheid langs de Brugse ring is al jaren een thema. In ons archief vonden we een cynisch bericht: in 2005 lieten twee fietssters het leven op de ring en daarna plande toenmalig burgemeester Patrick Moenaert een spoedoverleg met de Vlaamse administratie om de ring verkeersveiliger te maken. Zestien jaar later (!) moeten we vaststellen dat er niet veel veranderd is.

Wijlen Anna Van Daele.

Huidig burgemeester Dirk De fauw betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden van Anna Van Daele. “Elk dodelijk ongeval is er een te veel. Als stadsbestuur zijn we er ons bewust van dat er nog een aanpak vereist is voor verschillende zwarte punten. Niettemin ondernamen we al meerdere stappen.”

“De belangrijkste was de ondertekening van het SAVE-charter, gevolgd door de screening van alle zwarte punten. Het resultaat is een actieplan, in samenspraak met het Agentschap Wegen & Verkeer en het Departement Mobiliteit & Openbare Werken.”

Dirk De fauw wijst op de al gerealiseerde dossiers: de Bevrijdingslaan kreeg een nieuwe op- en afrit en de verkeerslichten aan de Bloedput, de Katelijnepoort, de Scheepsdalebrug en de Dampoort werden aangepast, met extra groentijd voor fietsoversteek. Maar de plannen voor de heraanleg van het dubbele kruispunt aan de Gentpoort met de Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat komen te laat voor Anna Van Daele. De realisatie hiervan werd uitgesteld naar 2023…

Kruispunt even bezet

Nochtans had de overheid al na het overlijden van motorrijder Tim Torrekens (41) in juli 2017 aan zijn weduwe Valerie Meese beloofd om het kruispunt aan te pakken. De Brugse Fietsersbond vraagt om alle kruispunten in Brugge conflictvrij aan te leggen via een afzonderlijke groenfase voor fietsers.

“We eisen dat al jaren en hebben recent het kruispunt van de ring met de Krakelebrug eventjes bezet als protest”, reageert voorzitter Geert Demeyere. “Om nog drama’s te vermijden moeten alle knelpunten op de ring met de hoogste prioriteit aangepakt worden.”

Groen voor fietsers

Ook Frank Verheye, de voorzitter van het Studie- en Actiecomité Sint-Pieters, spaart zijn kritiek niet: “Het is erg te moeten vaststellen dat, bijna vijf jaar nadat zich ter hoogte van de Gentpoort ook een dodelijk ongeval met een zwakke weggebruiker voordeed, de toestand ongewijzigd gebleven is.”

“Had men in afwachting van de grote werken, die vorig jaar al uitgevoerd moesten worden, de verkeerslichten zo ingesteld dat zwakke weggebruikers en voertuigen niet langer tegelijk groen licht kregen, dan was de situatie al veel veiliger.”

Zwaar verkeer bannen

Verder vindt Verheye het vreemd dat het kruispunt aan de Scheepsdalebrug niet vermeld wordt in de lijst met zwarte punten. “Wij klagen al sinds de ingebruikname van de nieuwe Scheepsdalebrug in 2011 de gevaarlijke situatie aan. Door de hoogte van de brugligger hebben automobilisten die afslaan naar de Sint-Pieterskaai onvoldoende zicht op fietsers. We vragen ook om niet-plaatselijk vrachtverkeer uit de bebouwde kom te bannen om ongevallen met vrachtwagens te doen afnemen. Daar dringen wij al meer van twintig jaar op aan, maar tevergeefs.”

Het dodelijke verkeersongeval langs de ring komt komende maandag ook ter sprake tijdens de gemeenteraad. Geert Van Tieghem (N-VA) zal interpelleren over de zwarte punten en ook Karel Scherpereel (CD&V) zal de stad vragen om dringend actie te ondernemen.