Hoeke klinkt op het nieuwe jaar

Naar jaarlijkse traditie – evenwel twee jaar onderbroken door corona – werd in de kleinste Damse deelgemeente opnieuw een van de vroegste nieuwjaarsborrels in de regio georganiseerd.

Het feestcomité van Hoeke, de kleinste Damse deelgemeente, houdt er nu al zo’n vijftien jaar aan om op nieuwjaarsdag zelf, tussen 11 uur en 13 uur, een nieuwjaarsdrink te organiseren. Daarmee houden ze in Hoeke steevast wellicht de vroegste nieuwjaarsborrel in de brede regio. Het evenement wordt sinds enkele jaren ook ondersteund door Stad Damme en geldt nu zelfs ook als officiële nieuwjaarsdrink voor alle Dammenaars.

Ondanks het niet evidente tijdstip – de voormiddag na een voor velen wellicht uitbundig oudejaars- en nieuwjaarsfeest – kwam toch opnieuw heel wat volk opdagen voor deze nieuwjaarsdrink. Waaronder ook burgemeester Joachim Coens (cd&v) en een delegatie van de gemeenteraad en het schepencollege. Burgemeester Coens liet in zijn gelegenheidstoespraak verstaan dat het belangrijk is dat de Dammenaars elkaar blijven ontmoeten om een goede verstandhouding op te bouwen. “Ik zal me ook dit jaar hard inzetten voor Damme want er zijn de komende jaren nog heel wat grote projecten die we willen realiseren”, klonk het.